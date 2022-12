Conoce los beneficios de beber agua de rosas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Las rosas no solo son flores de ornato capaces de alegrar cualquier espacio. Las rosas tienen amplios usos en diversas ramas, la más conocida es dentro de la industria cosmética y la belleza.

El agua de rosas es apreciada en la farmacéutica debido a sus propiedades tonificantes y de humectación para la piel. Sin embargo, los usos de este ingrediente no se limitan al exterior, pues también puede ser ingerida.

Las rosas en general, pueden consumirse siempre y cuando provengan de sembradíos seguros en los que no se utilicen pesticidas o abonos químicos. Los pétalos pueden servir como decoración comestible o para preparar extractos concentrados capaces de dar sabor y color a todo tipo de alimentos de forma natural.

El agua de rosas se obtiene a través de la extracción de sus propiedades por medio de infusiones en caliente o frío o por prensado. Este ingrediente es parte fundamental de la gastronomía del Medio Oriente y se utiliza principalmente para saborizar postres, para resaltar sabores como el pistache, la almendra y otros frutos sutiles o dentro de bebidas, como las variadas infusiones que se beben en dicha región.

Las rosas se consideran un alimento funcional, debido a que su aporte nutricional es considerable, en comparación con otras flores.

En el caso del agua de rosas, esta puede llegar a ser una fuente importante de vitamina C, la cual sirve como antioxidante celular, además de proteger al sistema inmune, previniendo enfermedades respiratorias. Asimismo, aporta vitamina A, componente clave en el correcto funcionamiento de órganos como el corazón y los pulmones.

Las vitaminas B2 y B3 también pueden obtenerse del agua de rosas, las cuales se encargan de convertir los alimentos que se consumen en la energía que el organismo necesita.

De forma tradicional, el agua de rosas se ha utilizado como tratamiento para problemas digestivos y urinarios, ya que ayuda al cuerpo a liberar toxinas a través de sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias, calmantes, cicatrizantes y diuréticas.

A partir de esta agua pueden obtenerse minerales como calcio, fósforo, hierro y potasio. Todos esenciales en la salud del sistema óseo y circulatorio.

Aunque hay tiendas especializadas que ofrecen el agua de rosas para ingesta, es posible hacerla en casa. Solo se debe hacer una infusión con los pétalos de 6 a 8 botones de rosa por litro. Hervir el agua, añadir las flores y dejar reposar por 15 minutos antes de colar, es suficiente. Puede beberse caliente o fría, con o sin azúcar y se recomienda consumirla después de comer.