Consejos clave para hacer home office de manera segura

El Covid-19 ha obligado a gobiernos, instituciones y empresas a tomar medidas de contención para evitar su propagación. Entre estas medidas, el home office (o teletrabajo) ha sido una de las más socorridas por empleadores y centros de trabajo. Sin embargo, al ser una medida de emergencia, existen ciertas preocupaciones alrededor de su implementación.

Jesús Navarro, director general de Data Warden, organización especializada en ciberseguridad, a través de un comunicado, expresó que algunas de estas preocupaciones incluyen la vulneración de información de la empresa, que las metas establecidas no se logren o que los empleados no cuenten con las herramientas necesarias de trabajo.

Según datos de la misma organización, el 59% de los empleadores considera importante dar flexibilidad laboral a través de la implementación de esquemas home office. Sin embargo, debido a la premura con la que este esquema se debió poner en marcha a causa de la emergencia internacional del COVID-19, algunos aspectos importantes de seguridad se han dejado de lado.

Proveer al personal con equipos de cómputo no es sinónimo de implementar el trabajo remoto pues es necesaria una lista de los impactos a los que es vulnerable la empresa en términos de hackeo; además de saber cómo habilitar la conexión segura de los empleados a la plataforma de la organización.

Por lo tanto, el directivo de Data Warden hace las siguientes sugerencias para hacer home office de manera segura:

1. Identificar los impactos o vulneraciones a las que el negocio es proclive en las áreas de dirección, sistemas, recursos humanos y legal.

2. Establecer con los empleados cursos de concientización y buenas prácticas para reducir el riesgo de robo de información en la conexión a plataformas y el uso de éstas.

3. Evitar todo tipo de conexiones públicas y gratuitas para no comprometer la información de la empresa.

4. Verificar los perfiles de acceso a las plataformas de la empresa. Con el apoyo de expertos en el tema, delimitar quiénes tendrán acceso a una red virtual privada (VPN) e informarles cómo hacer uso de ella de manera segura.

5. Habilitar conexiones -encriptadas- en computadora y celulares para garantizar la integridad de la información.