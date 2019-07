Cook considera "absurda" versión sobre razones de la salida del jefe de diseño de Apple

En un movimiento nada habitual en la empresa de Cupertino (California, EE.UU.), que normalmente no responde a las informaciones publicadas en prensa, Cook escribió un correo electrónico al periodista responsable de la pieza y empezó con la frase "esta historia es absurda".



El periodista Dylan Byers hizo pública la respuesta del consejero delegado de la empresa de la manzana mordida en su cuenta de Twitter, en la que este también le dice que sus conclusiones "no se corresponden con la realidad".



En su pieza, Byers sostenía que la marcha de Ive (anunciada por sorpresa la semana pasada) es algo que se venía cociendo desde hacía tiempo y que el máximo responsable del diseño en la firma y amigo íntimo del fallecido Steve Jobs tenía desde hace tiempo una actitud errante y no aparecía en reuniones importantes.



Según el rotativo neoyorquino, Ive, de perfil marcadamente creativo, se sentía un extraño en la dirección que supuestamente habría tomado la empresa a nivel interno en los últimos años, alejada de la innovación que caracterizó su resurgir y más centrada en las finanzas y las operaciones del día a día.



"(El artículo) distorsiona relaciones personales, decisiones y eventos hasta el extremo de que no reconocemos a la empresa que dice estar describiendo", indicó Cook en su crítica a la pieza del periódico, y aseguró que demuestra una "falta absoluta de comprensión" de cómo opera el equipo de diseño en Apple.



El pasado jueves a última hora, la empresa informó de que, tras casi tres décadas trabajando para ellos y haber dado forma tanto al iMac como al iPod y el iPhone, Ive abandonará Apple este año para crear su propia compañía de diseño, que tendrá a la firma de Cupertino como uno de sus principales clientes.



La marcha de Ive tiene una importancia simbólica para Apple, ya que es una clara señal de los nuevos tiempos que vive la empresa, cada vez más alejada del hardware (las ventas de iPhone están estancadas o van a la baja en todo el mundo) y centrada en vender servicios a su cartera de clientes ya existente.