Cuándo y cómo ver el Cometa Lemmon en México este fin de semana

El Cometa Lemmon (C/2025 A6) cruzará el cielo terrestre este fin de semana, ofreciendo un espectáculo astronómico que ocurre solo una vez cada mil 350 años. El fenómeno podrá observarse sin telescopio en gran parte del hemisferio norte, incluyendo México, España y Centroamérica.

Descubierto el 3 de enero de 2025 por el astrónomo Carson Fuls, desde el Observatorio Mount Lemmon en Arizona, Estados Unidos, este cuerpo celeste está compuesto por hielo, polvo y material orgánico, y destaca por su característico tono verdoso y su brillante cola.

De acuerdo con el portal especializado Star Walk, el cometa alcanzará su máximo brillo alrededor del 27 de octubre, aunque podrá observarse entre el 25 y 31 de octubre.

En México será visible después de la puesta del sol, aproximadamente de 18:30 a 20:15 horas, según la región. En la Ciudad de México, se ubicará a unos 26 grados sobre el horizonte occidental a las 18:27 horas, antes de descender lentamente hasta ocultarse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Cometa Lemmon alcanzará una magnitud de brillo 4, suficiente para ser visible a simple vista bajo cielos oscuros, y podrá seguirse con binoculares hasta mediados de noviembre, aunque comenzará a desvanecerse después del 10 de noviembre.

Para encontrarlo, bastará con dirigir la vista hacia el suroeste tras el atardecer. Actualmente se desplaza por la constelación de Bootes, y durante la próxima semana pasará por Serpiente y Ofiuco.

A simple vista se apreciará como una estrella tenue y difusa, mientras que con binoculares mostrará una mancha borrosa con un núcleo brillante y una cola corta apuntando lejos del Sol.

Los especialistas recomiendan buscar un cielo despejado y sin contaminación lumínica, además de permitir que la vista se adapte a la oscuridad al menos 30 minutos antes de la observación. Aplicaciones como Stellarium, SkySafari o Star Walk pueden ayudar a ubicar su posición exacta en tiempo real.

El paso del Cometa Lemmon promete ser una de las experiencias astronómicas más memorables del año, una oportunidad única que no volverá a repetirse en más de un milenio.