¿Cuándo y cómo ver la Luna llena de febrero?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La Luna de nieve o la Luna llena de febrero está por suceder, como cada mes, las fases lunares están por completarse, pero a pesar que este fenómeno se hace presente cada 29,5 días, este es especialmente particular, ya que su aparición en el cielo nocturno se prolongará por tres noches y podrás observarla desde esta madrugada.

¿Cómo se produce una Luna llena?

Para identificar cuando ocurre un Plenilunio es muy sencillo, pues se trata de la fase culminante lunar, en la que el satélite luce como un gran punto redondo en el cielo. Esto se debe a que lado de la Luna, que se dirige a la Tierra, está iluminado por los rayos del Sol, ya que -aunque nos alumbra cada noche, la Luna carece de luz propia. Por ello, sólo podemos observarla cuando la brillantez del gran astro la cubre completa o parcialmente.

Pero aunque el Sol es la fuente de luz por excelencia de la Luna, hay otros objetos panterios que la proveen del brillo que requiere para proyectarse en el cielo terrestre, unas de ellas son algunas estrellas distantes, así como el propio reflejo de luz de la Tierra, denominado como "Earthshine" o "Earthlight", de acuerdo al "Royal Museums Greenwich".

Cuando se produce una Luna llena es un sinónimo que el satélite se encuentra en el lado opuesto de la Tierra al Sol, esto es lo que provoca que sea iluminada de forma absoluta. A diferencia de lo que ocurre durante la Luna Nueva, momento en que la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, por lo que el lado que mira a nuestro planeta está oscuro.

¿Cuándo y a qué hora se efectuará la Luna llena?

La NASA ha informado que este año, la Luna llena proyectará la luz, conferida por el Sol, desde la madrugada de este martes, pero alcanzará su magnitud máxima a las 10:57 horas del jueves 16, de la Ciudad de México. De esa hora, en adelante, el satélite perderá, paulatinamente, su resplandor hasta caer la medianoche.

Pese a que podríamos asociar la aparición de un Plenilunio con la llegada de cada mes, porque se producen, prácticamente, en el mismo invertavo, 29,5 días y 29 días, respectivamente, los meses del calendario no se cumplen con una exactitud entera, pues unos son conformados por mayor o menor cantidad de días, como ocurre con febrero, por ello no está alineado con las fases lunares.

Esa asimetría genera que, en algunos casos específicos, se produzcan dos Lunas llenas al menos, al segundo Plenilunio se le da a conocer como "Luna azul".

¿Por qué la llaman "Luna de nieve"?

Si bien, el nombre mensual de cada Luna llena se basa en creencias nativas norteamericanas, en esta ocasión, la acepción no podría ser más perfectible para nuestra región, pues la Luna de Nieve hace referencia a la época más fría del año. De acuerdo a "Farmers Almanac", en 1750, fue Jonathan Carvercuando, uno de los exploradores del oeste de Estados Unidos, quien la nombró de esta forma por la caída intensa de nieve, incomparable con la de otras épocas.

Sin embargo, a lo largo de los siglos el plenilunio de febrero ha adoptado otros nombres, como Luna del Lobo, de las Velas y del Águila Calva, así como Oso Luna o Luna Mapache. La próxima Luna llena, o también llamada como "Luna de gusano" tendrá lugar el 18 de marzo.