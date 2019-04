Cumple 14 años el primer video de YouTube

Una simple toma de solo 18 segundos nombrada como Me at the zoo (Yo en el zoo) y subida por el usuario Jawed Karim, uno de los tres creadores de la plataforma junto a Chad Hurley y Steve Chen, marcó un hito en la historia de internet por tratarse del primer video publicado en YouTube.

El 23 de abril de 2005 se subió un video en donde se ve a Jawed frente a la jaula de los elefantes, clip que hoy acumula más de 66 millones de visitas.

El éxito de la plataforma fue tal que en octubre de 2006, Google anunció el acuerdo de compra del canal de publicación de videos gratuitos por mil 650 millones de dólares.

Hoy YouTube tiene más de mil millones de usuarios, y cada día esos usuarios ven mil millones de horas de videos, además cuenta con versiones locales disponibles en 88 países y en 76 idiomas.

La plataforma además se ha encargado de hacer famosos a "youtubers" una novedad en el mundo del entretenimiento digital un tanto inesperada sobre todo tomando en cuenta que en el primer video Karim no se luce en lo que dice: "Estamos delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas, y eso es genial. Y no hay mucho más que decir".

La calidad del video tampoco es buena aún así sigue sumando visitas y comentarios pues se trata del inicio de una plataformas que por primera vez permitía a cualquiera compartir sus videos y hacer links a sus páginas de MySpace.

Ahora YouTube es el tercer sitio más visitado después de Google y Facebook, tiene su propio canal de suscripción y desarrolla contenido original.