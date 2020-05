Dar positivo al test anticuerpos por Covid-19 no garantiza inmunidad

Los tests de anticuerpos no garantizan la inmunidad frente el coronavirus, sostiene un estudio español. En él se asegura que casi la mitad de las personas que han contraído la enfermedad de manera leve o asintomática tiene un nivel de anticuerpos muy bajo y con poca capacidad neutralizante.

Los análisis fueron realizados con plasma de personas expuestas al SARS-CoV-2 y sugieren que el 44% de los dolientes asintomáticos o con efectos tenues por la infección, tienen un nivel muy bajo de anticuerpos. En cambio, el 56% restante los ha generado por encima del umbral de detección.

Los científicos estudiaron los datos de un conjunto de 111 muestras de plasma de 29 personas que generaron esta sustancia contra el nuevo coronavirus y que experimentaron diferentes grados de la enfermedad.

Los pacientes graves que fueron hospitalizados presentaron síntomas después de 10 días y desarrollaron 10 veces más anticuerpos neutralizantes que las personas que padecieron atenuadamente la enfermedad.

"Probablemente esto se debe a que su sistema inmunitario ha sido expuesto a una cantidad más elevada de virus y esto ha hecho que reaccione de una manera más potente", aseguró Julià Blanco, investigadora que lidera el proyecto de una vacuna contra el SARS-CoV-2. "Habrá que estudiar el porqué de estas diferencias, mientras tanto dar positivo en un test no asegura inmunidad frente al virus".

Es así que los expertos consideran necesario que la sociedad mantenga las medidas de higiene como de precaución básicas y distanciamiento social, pues el hecho de tener anticuerpos no garantiza la inmunidad ante el coronavirus.

"Todo esto se debe continuar estudiando", advirtió el experto, "pero aunque se demuestre que la contención de la primera infección fue gracias a estos factores, no sabemos si serán igual de eficaces en el caso de una segunda exposición al virus".