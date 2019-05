Declaraciones de Vicente Fernández golpean la cultura de donación, afirman especialistas

Especialistas médicos tachan de absurdo, discriminatorio e irresponsable las declaraciones del cantante Vicente Fernández luego de que afirmó rechazar un trasplante de hígado por temor a que fuera de un donante homosexual o drogadicto.

"Lo único por lo que se puede rechazar un órgano o un tejido es que el donador tenga una infección contagiosa aguda o que tenga una infección crónica transmisible como el virus de la inmunodeficiencia (VIH), hepatitis B o C, sífilis y tuberculosis", explica el doctor Mario Antonio Cardona, cirujano de trasplante de órganos sólidos en el Hospital ABC.

Para el cirujano, las declaraciones de "Chente" Fernández son una aberración y muestran una ignorancia total de lo qué es el cuerpo y la biología humana. Recuerda que, en algunos trasplantes, han utilizado órganos y tejidos de gente que ha hecho "un uso indebido de algunas sustancias y sin embargo, son orgánicamente sanas. El efecto transitorio de las drogas no necesariamente te deja una enfermad crónica y mucho menos le transmite al posible receptor una 'drogadicción'", declara.

"Es totalmente absurdo y poco humano pensar en la homosexualidad como si fuese una infección. Que una persona tenga una conducta social determinada no implica que no pueda ser un magnifico donador", agrega el cirujano.

En México, sólo 3.9 personas por cada millón de habitantes donaron sus órganos al fallecer, nuestra cultura de donación de órganos es reducida a comparación de países desarrollados. De acuerdo con Antonio Cardona, las declaraciones de esta figura pública "golpean e impactan de forma muy negativa a quienes quieren donar. Es reprobable que una persona tan visible eche para atrás 15 años de trabajo (sobre la práctica de donación)".

Según el más reciente reporte (primer trimestre del 2019) del Centro Nacional de Trasplantes , hay 15 mil 356 pacientes en lista de espera para recibir un riñón; 6 mil 187 pacientes para córnea; 327 para hígado.

"La cultura de la donación de órganos ha avanzado pero tiene un crecimiento muy lento. Desafortunadamente por este tipo de declaraciones, de gente irresponsable, se ha generado un impacto social negativo sobre este tema", puntualiza el doctor Mario Cardona.