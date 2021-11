Del F1 al F12, ¿para qué sirve cada una de las teclas de función?

Las vemos todos los días en el teclado, pero en realidad son pocas las personas que conocen su función, hablamos de las teclas F. Conocer sus usos y aplicaciones podría facilitarte la interacción con la tecnología.

Su nombre correcto es "teclas de función" y, en su mayoría, representan atajos que facilitan el trabajo en la computadora. Si eres de las personas que aún no sabe cuál es el papel de cada una de estas teclas, aquí te explicamos a detalle su funcionamiento.

Las teclas F1 a la F12 tienen una misión específica en la computadora, y aunque muchos usuarios están habituados a encontrar dichas funciones con ayuda del mouse, el conocerlas te hará más práctica la navegación.

Las teclas F7 y F9 no tienen una función específica ya que, en realidad, sirven como atajos en ciertos programas como Microsoft Word y Excel. Además, hay teclas que tienen una doble función al combinarlas con otras.

Cada una de ellas funciona de manera predeterminada. Sin embargo, también están sujeta al sistema operativo de la computadora en cuestión, ya que no es lo mismo si se utiliza en Windows o en MacOs.

Cada tecla está asignada a diferentes procedimientos y la mayoría de las veces, intentan responder de manera similar, pero no siempre es así, por lo que es importante tener en mente también el tipo de equipo de cómputo que poseas.

Adicionalmente, hay que considerar que con ayuda de estas teclas puedes tener acceso a otras funciones, como el subir o bajar el volumen, aumentar o disminuir el brillo de la pantalla de tu equipo, seleccionar el modo avión, entre otras opciones, no obstante, esto dependerá, sobre todo, de la marca a la que pertenezca la computadora que usas.

Función de las teclas F en equipos con Windows

F1. Cuando se pulsa esta tecla se abre una ventana de ayuda en el programa o aplicación que se esté usando. En esta ventana puedes poner las dudas que tengas respecto a las funciones del programa que estás utilizando.

F2. Con ayuda de esta tecla podrás cambiar el nombre de un archivo o de una carpeta. Para ello solamente tienes que seleccionar algún archivo al que desees renombrar y listo.

F3. Esta tecla permite abrir el menú de búsqueda, para colocar alguna palabra o pequeña frase, para encontrar lo que buscas en un archivo o página web, ya que te marcará en color amarillo lo que colocaste en el buscador.

F4. Las funciones principales de esta tecla son dos: la primera abre la barra de direcciones o el menú de "ir a" para escribir la ruta de una carpeta. También se combina con la tecla "ALT", para cerrar en automático una página o programa.

F5., Es muy probable que sepas perfectamente para qué sirve esta tecla. F5 es muy útil para "refrescar" una página, especialmente cuando navegas por la web y quieres ver si se ha producido algún cambio en el sitio en cuestión.

F6. Con esta tecla puedes desplazarte por los elementos que están en una página web, es decir, por las pestañas abiertas que tienes en el navegador. También puede colocarte sobre la URL y te permite escribir sobre ella.

F7. Si no confías en tu ortografía o gramática esta tecla te sacará de un apuro. Al presionarla mientras estás en Microsoft Word te abrirá una ventana en donde estará un editor que le hará correcciones y mejoras a tu texto.

F8. Esta tecla tiene dos funciones: La primera es que te permite seleccionar el texto de un archivo Word. Su segunda función se aplica cuando la PC apenas está prendiendo, al pulsar esta tecla se abrirá el modo a prueba de fallos.

F9. Dependiendo del programa que estés utilizando, esta tecla tiene diferentes funciones. Al presionarla en Word permite actualizar el documento, en Outlook permite enviar y recibir mails, en Excel recalcula fórmulas...

F10. También tiene dos funciones. Por un lado, sirve para acceder a la barra de navegación del programa que esté activo y, al combinarla con la tecla "shift", se abre el mismo menú que se muestra cuando se da clic derecho.

F11. ¿Alguna vez no pulsaste esta tecla sin querer y entraste en pánico? Su función es hacer que la ventana del navegador se vea en pantalla completa y para volver a recuperar la vista normal, solo es necesario pulsar la letra F11.

F12. La última tecla de nuestras famosas letras F tiene dos funciones. La primera te permitirá abrir el documento que estés visualizando en un sitio web en modo HTML. En Word o Excel abre la función de "Guardar como".