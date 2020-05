Demandan a Apple y Google por supuesta copia de videojuego

Por negarse a eliminar de sus tiendas de aplicaciones el juego Area F2, que considera una copia de su título Rainbow Six Siege, Ubisoft demandó en Estados Unidos a Apple y Google, además de al desarrollador, Ejoy, propiedad del gigante tecnológico chino Alibaba.

En un documento de 43 páginas, que incluye capturas de pantalla, la compañía desarrolladora de videojuegos argumenta que Area F2 está diseñada para replicar prácticamente todos los aspectos del juego Rainbow Six Siege.

Ubisoft señala que se copiaron personajes, modos de juego, mapas, animaciones e incluso la interfaz de usuario. "Prácticamente todos los aspectos de AF2 se copian de R6S, desde la pantalla de selección del operador hasta la pantalla de puntuación final", afirma.

En la demanda asegura que los juegos son tan similares que un observador común que vea y juegue ambos títulos probablemente no podrá diferenciarlos.

La compañía estima que AF2 se ha descargado más de un millón de veces y, aunque el título es gratuito, calcula que Ejoy logró ganancias de decenas de miles de dólares en compras en el juego.

Inicialmente Ubisoft decidió pedir tanto a Apple como a Google que bajaran el juego pero, como no hubo respuesta, la compañía decidió involucrarlos en la demanda tomando en cuenta que ambas empresas reciben un porcentaje de las ventas en sus respectivas tiendas de aplicaciones.

"En lugar de tomar medidas para detener o reducir la infracción Google y Apple decidieron que sería más rentable recaudar su participación en los ingresos de AF2 y continuar su distribución ilegal", dice Ubisoft en su presentación judicial.

Sus presentaciones a la corte también dicen que Rainbow Six: Siege, lanzado en 2015, está "entre las propiedades de juego más valiosas de Ubisoft", con tres millones de jugadores cada día.

Es por ello que a compañía de videojuegos está buscando un juicio por la presunta infracción de derechos de autor, en el Tribunal del Distrito Central de California.

Cabe recordar que la franquicia del videojuego se basa en una novela de Tom Clancy del mismo nombre.

Ni Apple ni Google han dado alguna declaración al respecto del tema.