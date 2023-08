Descubre nueva música con ayuda de la Inteligencia Artificial

A-AA+

La mejor función para los melómanos acaba de llegar. Apple Music, la plataforma de streaming de música acaba de lanzar una nueva herramienta que permitirá a los usuarios encontrar canciones que anteriormente no habían escuchado.

Se trata de Discovery Station o Por descubrir en español, una emisora inteligente que utiliza algoritmos de Inteligencia Artificial para recomendar canciones que no están añadidas en la playlist del usuario.

Con esta nueva función los oyentes encontrarán canciones y artistas que nunca habían escuchado con anterioridad, así ya no tendrán que repetir las mismas melodías siempre.

Por descubrir ya aparece para los usuarios que están suscritos a la plataforma de Apple Music. Con ella, los oyentes no tendrán un límite para encontrar música como sucede con las funciones de Emisora personal o Nueva Música.

En Por descubrir, el usuario tendrá acceso a un catálogo de más de 100 mil canciones y el algoritmo priorizará las "rolas" que más se adapten a los gustos del usuario.

Por el momento Apple Music no ha brindado más información sobre esta herramienta, pero por lo poco que ya sabemos, será una función que amará más de un usuario.

Si quieres saber cómo ingresar a ella, a continuación te dejamos el paso a paso:

Ingresa a la aplicación desde tu celular.

Da clic en la pestaña Escuchar.

Desliza hasta encontrar la opción llamada Emisora para ti.

Junto a esta verás una nueva sección, será la de Por descubrir.

Inmediatamente se comenzará a reproducir música que probablemente antes no conocías.

Con esta actualización, Apple Music continúa en la competencia con Spotify para acaparar el mercado de streaming de música.

¿Cuánto cuesta el plan de Apple Music?

Si quieres unirte a un plan de Apple Music, este actualmente cuenta con tres paquetes mensuales que se adaptan a tus diferentes necesidades:

Estudiantes por 59 pesos

Individual por 115 pesos

Plan Familiar por 179 pesos (con límite para seis personas)

En el servicio de streaming de música podrás escuchar hasta 100 millones de canciones y más de 30 mil playlist, asimismo, tendrás acceso a contenido exclusivo como programas originales, conciertos, estaciones de radio en vivo y on-demand encabezadas por artistas.