Despenalización: Beneficios y desventajas del consumo de marihuana

Luego de que el pleno del Senado de la República aprobara en lo general y en lo particular despenalizar el consumo personal, industrial y científico de la marihuana en México y en lo que se discute en la Cámara de Diputados, esta es la explicación sobre cuáles son los efectos que tiene en el cuerpo humano, tanto las desventajas como beneficios , pues así como sus compuestos son capaces de inhibir la inflamación o evitar las convulsiones, podría producir accidentes cerebrovasculares, cáncer testicular y episodios psicóticos.

"El cannabis no es la raíz de todos los males ni la cura de todas las enfermedades", aseguró Andrew Monte, médico de la Universidad de Colorado.

De acuerdo con registros de la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, en México existen 5.7 millones de consumidores de marihuana aproximadamente. Los hombres de entre los 12 a 65 años, son quienes hacen mayor uso de la sustancia cannábica, que desde inicios del siglo XX fue catalogada dentro de las drogas ilícitas.

Pese a que en 2017 se aprobó el uso medicinal del cannabis en medicamentos en México, la legalización de su consumo con fines recreativos no parecía una realidad. Países como Uruguay y Canadá aprueban el uso del enervante, no sólo por razones médicas.

Desventajas

En octubre de 2019, la investigadora canadiense Fiona Clement, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Calgary, lideró un estudio sobre los posibles daños que podría causar en la salud de sus consumidores. El trabajo, publicado en "Nature" reveló que su consumo podría producir mayores riesgos de padecer accidentes cerebrovasculares, cáncer testicular, dolor abdominal intenso y deterioro en el aprendizaje y la memoria, así como la posibilidad de presentar episodios de psicosis.

La experta afirmó que estos efectos adversos son más recurrentes en adolescentes, mujeres embarazadas y personas que previamente se encontraban en riesgo de padecer una enfermedad mental.

"Creo firmemente que los cannabinoides tienen beneficios para fines médicos. Y creo que muchos miles de personas consumen cannabis de forma segura", ahondó Monte, especialista en toxicología. Sin embargo, consideró que es necesario que los usuarios conozcan sus posibles efectos contraproducentes, como debe de hacer con cualquier otro medicamento.

Beneficios

Por otro lado, el investigador Rodolfo Rodríguez Carranza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró en Divulgación de la Ciencia UNAM que los beneficios medicinales de la marihuana son innegables, ya que gracias a sus propiedades analgésicas es capaz de atenuar las molestias de pacientes en situación terminal.

Además, se ha comprobado que ayuda a reducir la presión intraocular en personas que padecen glaucoma, un conjunto de enfermedades visuales que propician la ceguera; reduce la náuseas y vómitos durante las quimioterapias; y aumenta el apetito en pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

"Si tomamos en cuenta que los médicos debemos aliviar el padecer de las personas, bien podríamos considerar a la mariguana dentro de los tratamientos, pues buscando los efectos específicos podríamos desarrollar el 'primer medicamento antipadecer' para quienes necesitan vivir dignamente en los últimos momentos de su vida", expresó el especialista en farmacología.

En este caso, el doctor mencionó que es importante tomar en cuenta la experiencia individual de cada paciente, pues el 20% de las personas que aceptan abiertamente su consumo, declararon que gracias a sus efectos relajantes y estimulantes la marihuana les han ayudado a vivir con afecciones crónicas o dolores temporales.