Día Mundial del Ovni 2025: ¿por qué se celebra el 2 de julio?

Este 2 de julio se conmemora el Día Mundial del OVNI, promovido por miles de fervientes creyentes, seguidores e investigadores particulares de este fenómeno.

El tema siempre ha existido en las conversaciones, pero logró tomar una mayor importancia cuando en el 2023 un exagente de la inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló la existencia de un programa secreto para recuperar Objetos Voladores No Identificados.

Aunado a ello, en 2024 el Pentágono realizó exhaustivas investigaciones para descartar que Estados Unidos había encubierto vida extraterrestre.

El Día Mundial del Ovni se celebra hoy por los sucesos acontecidos hace 78 años en Nuevo México, Estados Unidos, con el "Incidente Roswell".

Esa mañana hace casi ocho décadas algo se estrelló en un rancho, las personas de allí empezaron a especular que se trataba de un objeto volador, la Fuerza Aérea Armada estadounidense investigó por cierto tiempo el caso y llegó a la conclusión de que se trataba de un proyecto secreto el cual vigilaba pruebas nucleares soviéticas, aunque las dudas y los rumores siempre estuvieron cerca del tema.

En 1997 las investigaciones aún continuaban y se dijo que los cuerpos extraterrestres eran "maniquíes", que eran utilizados en pruebas militares, a pesar de que hayan pasado 28 años de esas declaraciones, las dudas y las diferentes teorías siempre están en las conversaciones.

El origen de las siglas viene del inglés "Unidetified Flying Object", fue adaptado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1953 y se emplea al hablar de cualquier objeto de luz que no logra ser identificado o no tiene similitud a algo.

Las investigaciones tomaron una mayor fuerza después de 2021, cuando un reporte gubernamental analizó 144 incidentes de objetos que realizaban maniobras o volaban a velocidades difíciles de entender, en 2022, el Congreso de Estados Unidos realizó su primera audiencia sobre el tema en medio siglo y empezaron las diferentes investigaciones por parte del Pentágono.

Así que hoy es el día perfecto para todos aquellos interesados en el tema, levantar la cara, ver el cielo y esperar la presencia de uno, o simplemente ver películas o series con su aparición.