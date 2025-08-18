Diabetes y defensas: 7 claves para fortalecer el sistema inmune
Consejos prácticos de una especialista en Alergia e Inmunología para fortalecer tus defensas si padeces diabetes.
Vivir con diabetes mellitus tipo 2 no solo implica cuidar la glucosa en sangre, también es fundamental proteger al sistema inmunológico para reducir riesgos de infecciones y complicaciones.
La Dra. Yolanda E. Rodríguez Galván, especialista en Alergia e Inmunología, recomienda siete hábitos esenciales para mantener un sistema inmune fuerte:
Mantener los niveles de glucosa dentro de los rangos indicados.
Consumir frutas y vegetales ricos en vitaminas y minerales.
Realizar actividad física de manera regular.
Controlar el estrés mediante relajación, mindfulness o yoga.
Dormir al menos 7 horas diarias.
Mantenerse al día con las vacunas recomendadas.
Consultar fuentes médicas confiables y acudir al médico ante cualquier síntoma.
"La prevención es la mejor manera de mantenerse sano. Con buenos hábitos podemos ayudar al organismo a enfrentar enfermedades de la mejor manera posible", destaca la doctora.
