Diabetes y defensas: 7 claves para fortalecer el sistema inmune

Vivir con diabetes mellitus tipo 2 no solo implica cuidar la glucosa en sangre, también es fundamental proteger al sistema inmunológico para reducir riesgos de infecciones y complicaciones.

La Dra. Yolanda E. Rodríguez Galván, especialista en Alergia e Inmunología, recomienda siete hábitos esenciales para mantener un sistema inmune fuerte:

Mantener los niveles de glucosa dentro de los rangos indicados.

Consumir frutas y vegetales ricos en vitaminas y minerales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Realizar actividad física de manera regular.

Controlar el estrés mediante relajación, mindfulness o yoga.

Dormir al menos 7 horas diarias.

Mantenerse al día con las vacunas recomendadas.

Consultar fuentes médicas confiables y acudir al médico ante cualquier síntoma.

"La prevención es la mejor manera de mantenerse sano. Con buenos hábitos podemos ayudar al organismo a enfrentar enfermedades de la mejor manera posible", destaca la doctora.

Zeoactive