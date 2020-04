Ébola, coronavirus y zika, por invasión a la fauna silvestre: UNAM

Susana López Charretón, científica y divulgadora de temas virológicos, destacó que el coronavirus es uno de tantos virus emergentes de los últimos años. "Hemos escuchado acerca del SARS, chikungunya, influenza, zika y ébola; parece que esto es cada vez más frecuente".

Factores económicos y sociales, como la sobrepoblación y globalización, han vuelto usual la presencia de las enfermedades emergentes debido a la enorme movilidad de bienes, servicios y personas, a lo que se aúnan los cambios ambientales, afirmó la integrante de la Academia Mexicana de Ciencias en un comunicado.

La especialista afirmó que la búsqueda de nuevos sitios de cultivo y de vivienda han intensificado las acciones de deforestación y la presencia de personas en bosques y selvas, como en hábitats de animales con los que nunca habíamos estado en contacto, y uno de los factores que podría dar lugar a eventos zoonóticos.

La zoonosis es una enfermedad exclusiva de la especie animal, que puede comunicarse a las personas, la cual, más que aparecer como un evento extraño, sucede con mayor frecuencia de lo que se cree, pues el 60 por ciento de las enfermedades humanas se deben a esa causa, así como son 75 por ciento de los agentes patógenos que infectan a la humanidad, reflexionó López Charretón.

Las infecciones emergentes o enfermedades nueva o de reciente aparición, identificadas en las últimas tres décadas, son en su mayoría, de origen infeccioso e incluyen dolencias bacterianas, de acuerdo con el doctor David Kershenobich de la Unidad de Medicina Experimental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El uso del concepto "nuevas" no implica necesariamente que esta enfermedad no existiera previamente sino que se refiere a su reciente identificación. Por lo que son consideradas como emergentes o re-emergentes, con síntomas ya conocidos, pero que recién adquieren carácter epidémico.

Las "enfermedades re-emergentes" que incluyen a enfermedades anteriormente conocidas, pueden rebrotar.

"Se explica principalmente porque hay cambios en el rango de huésped de un virus, así se puede dar la transmisión de uno de esos microorganismos que existen en animales salvajes o domésticos, a personas", explicó la Universidad Nacional en comunicado.

La frecuencia de estos brotes epidémicos ocurre cuando el virus "brinca" de un animal a una persona, se adapta, para posteriormente iniciar un proceso de transmisión entre humanos.

Mayoría de pacientes de coronavirus tendrán síntomas leves

Los estudios del coronavirus demuestran que sólo el 15 por ciento de la población presenta complicaciones severas, como una neumonía, y un 5 por ciento requiere cuidados intensivos con respiración asistida, precisó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante la charla virtual "Un nuevo virus emergente, el coronavirus SARS-Cov2: situación actual en México y en el mundo".

Susana López Charretón, del Instituto de Biotecnología (IBt), afirmó que "todos somos susceptibles a infectarnos y los números suenan cada vez más impresionantes; no obstante, hasta ahora sabemos que alrededor del 80 por ciento de los casos pasan por una enfermedad muy leve, incluso, puede haber personas que ni siquiera lo noten, o que presenten fiebre y malestar, pero que después de estar 15 días en su casa sanen sin consecuencias".

Recomendó mantener la calma, pues el coronavirus es una enfermedad que no debe asustarnos. "El virus no está en el aire y el 80 por ciento de los casos son leves". En tanto, las personas con diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares o tabaquismo deben extremar precauciones para no infectarse, porque pueden complicarse con mayor facilidad.

El virus ha afectado a la población mexicana más joven debido a que padecen enfermedades como hipertensión, obesidad o diabetes, expresó un comunicado de la Máxima Casa de Estudios.

Hasta ahora, el 40 por ciento de mujeres son susceptibles a la enfermedad, mientras los hombres lo son en 60 por ciento.

Por otra parte la experta universitaria detalló que los pacientes positivos el 82 por ciento son ambulatorios y 18 por ciento han sido hospitalizados y 1 por ciento está sometido a intubación.

De acuerdo a los primeros 50 mil casos en China, expresó que se ha deducido que una persona infectada puede contagiar a dos o tres más, y el índice de mortalidad es del 3.5 por ciento.

Higiene y distanciamiento, las medidas

La científica recordó que el virus se contagia al viajar en las gotitas de saliva y agua que expulsa una persona infectada al toser, y que alcanzan hasta metro y medio de distancia. Esas gotitas también caen en las superficies de uso común, como mesas o barandales.

Es por ello que el distanciamiento y el lavado frecuente de manos es imprescindible, pues la vía de entrada del virus al organismo es por ojos, nariz y boca.

"Debemos evitar tocarnos la cara con las manos sucias", advirtió López Charretón.

La viróloga mexicana explicó que el uso de cubrebocas nos da una sensación de escudo protector contra el virus y nos olvidamos de no tocarnos la cara. "En la calle la gente todo el tiempo lo jala, se lo acomoda, y al final se toca la cara con las manos que podrían estar sucias". Además, no se debe olvidar que son desechables, por lo que debemos ser muy cuidadosos.