El 80% de hogares, sin Netflix o Spotify

Ocho de cada 10 viviendas habitadas en México no disponen de Netflix, Spotify o servicios de películas, música o videos de paga por internet, indican datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi.

De 35.2 millones de viviendas que hay en el país, 28.5 millones no contaron con estos servicios el año pasado y equivalen a 81% del total.

El Estado de México es la entidad con más inmuebles sin acceso a estas plataformas, con 3.7 millones; seguida de Veracruz, con 2.1 millones; Ciudad de México, con 1.8 millones; Jalisco, con 1.7 millones, y Puebla, con 1.5 millones.

El censo del Inegi mostró que casi la mitad del total de las casas del país no disponía de servicio de internet en 2020, un 48%, mientras que una década atrás eran 78% los inmuebles sin acceso a la red.

El ejercicio también mostró que 88% de los hogares contaban con al menos un teléfono celular el año pasado, un aumento en comparación con la tasa de 66% de 2010.

El 43% de las viviendas disponen de televisión de paga y 12% cuentan con al menos una consola de videojuegos.

En cambio, la proporción de viviendas particulares que dispone de televisión se redujo de 93% a 91%, con acceso a dispositivos para escuchar la radio disminuyó de 80% a 68%, y con líneas telefónicas fijas descendió de 43% a 38%.

El censo mostró una mejora en viviendas con agua entubada, ahora 96% cuentan con este servicio, luego de que en 2010 la proporción era de 84%.

Las viviendas particulares que son habitadas por sólo una persona casi se duplicaron durante la última década.

De las 35.2 millones de viviendas que hay en el país, 4.4 millones contaron con un ocupante durante el año pasado.

En 2010, 2.5 millones de viviendas fueron habitadas por una persona, en 2000 se contabilizaron 1.3 millones y en 1990 la cifra era de 756 mil.