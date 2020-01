El iPhone cumple 13 años en el mercado

El 9 de enero de 2007 Steve Jobs le presentó al mundo un dispositivo móvil que, hasta la fecha, continúa vigente: el iPhone.

Hace 13 años fue anunciado oficialmente al mundo este dispositivo móvil durante un evento que Apple llevó a cabo en San Francisco, California, aunque el iPhone fue puesto a la venta al público unos meses después.

En ese momento, el iPhone significó un cambio en la industria de la telefonía móvil. No solo se deshizo del teclado físico. También combinó en un solo dispositivo un teléfono y un iPod (los cuales ya tenían un par de generaciones en venta); dispositivo que, además de todo, se podía conectar al internet.

El iPhone original corría con el sistema operativo iPhone OS. Este primer dispositivo de la familia, integraba gestos multi-touch, email HTML, Safari, una aplicación para reproducción de música y video, YouTube y Maps.

Tenía además accesos a contactos, calendario, fotos, clima, reloj, calculadora y notas. Ese mismo año, unos meses después de haber sido lanzado, el iPhone ganó el reconocimiento "Best Invention of the Year" (mejor invento del año) otorgado por la revista Time.