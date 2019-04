El jengibre favorece la pérdida de peso y podría prevenir el cáncer

Aparte de disfrutar de la versatilidad del sabor de esta raíz que crece en China, India, África y el Caribe, puedes obtener diversos beneficios del jengibre.

- Prevenir el cáncer

El jengibre es eficaz para controlar la inflamación, y la inflamación contribuye al desarrollo de las células del cáncer de ovario.

Al detener la reacción inflamatoria, los investigadores sospechan que el jengibre también detiene el crecimiento de las células cancerosas, señala un estudio difundido por US National Library of Medicine National Institutes of Health. Sin embargo el mismo estudio concluye que falta más investigación para conocer todos los efectos del jengibre en relación con el cáncer.

- Bajar de peso

Un análisis publicado por US National Library of Medicine National Institutes of Health en 2018, revela que los suplementos de jengibre (como sería el caso del polvo de jengibre) redujeron significativamente el peso corporal.

La cantidad ingerida no debe superar los 5 gramos, ya que de hacerlo aumenta el riesgo de padecer efectos secundarios de acuerdo con este artículo. Y se debe consultar a un especialista en nutrición antes de comenzar a tomar cualquier suplemento o medicamento.

Además, el jengibre también es bueno para:

Combate a la bacteria E.Coli que provoca diarrea y el virus RSV, señala WebMD. El RSV causa síntomas similares al resfriado, pero más intensos como indica el Centro de Control de Enfermedades. También, el componente activo del jengibre llamado gingerol reduce el crecimiento de las bacterias bucales, ayudando a mantener una boca sana.

Combate las náuseas causadas por el movimiento o las que sienten las personas sometidas a tratamiento de quimioterapia, de acuerdo la referencia en WebMD.

Y un estudio de la American Association for Cancer Research señala que el jengibre posee antioxidantes, que ayudan al cuerpo a combatir enfermedades crónicas como hipertensión y enfermedades de los pulmones, aparte de promover un envejecimiento saludable señala WebMD.