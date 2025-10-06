El Nobel de Medicina premia a 3 científicos por su trabajo sobre el sistema inmunológico

ESTOCOLMO, Suecia (AP) — Tres científicos ganaron el Premio Nobel de Medicina el lunes por sus descubrimientos sobre cómo el sistema inmunológico sabe atacar a los gérmenes y no a nuestros propios cuerpos.

El trabajo de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y el doctor Shimon Sakaguchi desentrañó una vía clave que el cuerpo utiliza para mantener el sistema inmunológico bajo control, llamada tolerancia inmune periférica. Expertos calificaron los hallazgos como críticos para entender enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide y el lupus.

En proyectos separados a lo largo de varios años, los científicos —dos en Estados Unidos y uno en Japón— identificaron la importancia de lo que ahora se llaman células T reguladoras. Los científicos están utilizando actualmente esos hallazgos de diversas maneras: para descubrir mejores tratamientos para enfermedades autoinmunes, mejorar el éxito de los trasplantes de órganos y potenciar la lucha del cuerpo contra el cáncer, entre otros.

"Sus descubrimientos han sido decisivos para nuestra comprensión de cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves", dijo Olle Kämpe, presidente del Comité del Nobel.

Brunkow, de 64 años, es directora senior de programas en el Instituto de Biología de Sistemas en Seattle. Ramsdell, de 64 años, es asesor científico de Sonoma Biotherapeutics en San Francisco. Sakaguchi, de 74 años, es profesor distinguido en el Centro de Investigación de Inmunología Fronteriza de la Universidad de Osaka, en Japón.

La categoría de medicina es la primera de los premios Nobel y fue anunciado por un panel en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, Suecia.

El martes se anuncia el premio de física; el de química, el miércoles; literatura, el jueves, y el de la paz, el viernes. El Nobel de Economía se anunciará el lunes 13 de octubre.

El sistema inmunológico tiene muchos mecanismos superpuestos para detectar y combatir bacterias, virus y otros agentes dañinos. Pero a veces ciertas células inmunológicas se descontrolan, atacando erróneamente las propias células y tejidos de las personas, causando enfermedades autoinmunes.

Los científicos pensaban que el cuerpo regulaba este sistema solo de manera centralizada. Guerreros inmunológicos clave como las células T son entrenados para identificar a los agentes dañinos y aquellas que se desvían de una manera que podría desencadenar enfermedades autoinmunes son eliminadas en el timo.

Los ganadores del Nobel desentrañaron una forma adicional en la que el cuerpo mantiene el sistema bajo control si las células inmunológicas se confunden y confunden las células humanas con intrusos, lo que ocurre cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune.

Sakaguchi dijo que "tenía curiosidad por el mecanismo de respuesta inmune que se supone protege a uno mismo, pero también reacciona y se ataca a sí mismo".

Sus experimentos en ratones mostraron que la vía del timo no podía ser la única explicación. En 1995, descubrió un subtipo de células T previamente desconocido, las células T reguladoras, que también podían frenar las células inmunológicas sobrerreactivas como un guardia de seguridad biológico.

Luego, en 2001, Brunkow y Ramsdell estaban trabajando juntos en una empresa biotecnológica investigando ratones con una enfermedad autoinmune. En un trabajo meticuloso en un momento en que la cartografía de genes aún era un campo en evolución, descubrieron que una mutación particular en un gen llamado Foxp3 era la culpable, y rápidamente se dieron cuenta de que también podría ser un jugador importante en la salud humana.

"A nivel de ADN, fue una alteración realmente pequeña que causó este cambio masivo en cómo funciona el sistema inmunológico", explicó Brunkow a AP.

De vuelta en Japón, Sakaguchi notó: "Estaba recibiendo mucha atención como un gen que puede explicar múltiples enfermedades autoinmunes, pero aún así, por qué el gen causa las enfermedades era un misterio", dijo.

Dos años después, Sakaguchi vinculó los descubrimientos para mostrar que el gen Foxp3 controla el desarrollo de esas células T reguladoras para que puedan frenar otras células sobrerreactivas.

¿Por qué es importante su trabajo?

El trabajo abrió un nuevo campo de la inmunología, dijo la profesora de reumatología del Instituto Karolinska, Marie Wahren-Herlenius.

Hasta que se publicó la investigación del trío, los inmunólogos no entendían la complejidad de cómo el cuerpo diferencia las células extrañas de las propias, dijo el doctor Jonathan Schneck, experto en inmunología celular de la Universidad Johns Hopkins.

Un objetivo ahora, dijo Schneck, es descubrir cómo aumentar el número de células T reguladoras —también conocidas como T-regs— para ayudar a combatir las enfermedades autoinmunes. Eso disminuiría la necesidad de las terapias actuales, las cuales suprimen el sistema inmunológico y dejan a los pacientes vulnerables a infecciones.

La Asociación Estadounidense de Inmunólogos dijo que el trabajo de los ganadores "ha remodelado fundamentalmente nuestra comprensión del equilibrio inmunológico".

Los descubrimientos aún no han llevado a nuevas terapias, advirtió Schneck. Pero "es increíblemente importante enfatizar que este trabajo comenzó en 1995 y estamos cosechando los beneficios, pero aún tenemos muchos más beneficios que podemos cosechar" a medida que los científicos construyen sobre su trabajo.

Las reacciones de los galardonados

Thomas Perlmann, secretario general del Comité del Nobel, dijo que pudo comunicarse con Sakaguchi por teléfono el lunes por la mañana.

En una conferencia de prensa horas después —que fue interrumpida por una llamada de felicitación del primer ministro japonés— Sakaguchi calificó su victoria como "una feliz sorpresa".

"Hay muchas enfermedades que necesitan más investigación y tratamiento, y espero que haya más avances en esas áreas para que los hallazgos conduzcan a la prevención de enfermedades. Para eso es nuestra investigación", añadió.

Brunkow, mientras tanto, recibió la noticia de su premio de una fotógrafa de The Associated Press que llegó a su casa en Seattle en las primeras horas de la mañana.

Dijo que había ignorado la llamada anterior del comité Nobel. "Mi celular sonó y vi un número de Suecia y pensé: ´Seguro es algún spam´".

"Cuando le dije a Mary que había ganado, ella dijo: ´No seas ridículo´", dijo su esposo, Ross Colquhoun.

Ramsdell no ha podido ser contactado por AP. Su jefe cree que tal vez está de excursión.

Él "es una de las personas más humildes que jamás conocerás", dijo a la AP Jeff Bluestone, CEO de Sonoma Biotherapeutics, donde trabaja Ramsdell. "Va a ser genial para nosotros tocar su trompeta por él".

La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, quien fundó los premios. Nobel fue un rico industrial sueco e inventor de la dinamita. Murió en 1896.

El trío compartirá el premio en metálico de 11 millones de coronas suecas (casi 1,2 millones de dólares).