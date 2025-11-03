El retroceso de glaciares reduce nutrientes esenciales en los océanos

ROMA, Italia (ANSA/EL UNIVERSAL).- El retroceso de los glaciares libera menos nutrientes a los océanos, en particular elementos como el hierro y el manganeso, micronutrientes esenciales para el fitoplancton, lo que podría tener efectos significativos en los ecosistemas marinos.

Este descubrimiento se realizó mediante análisis de dos glaciares de Alaska dirigidos por Kiefer Forsch de la Universidad de California, San Diego, y publicados en la revista Nature Communications.

El agua de deshielo de los glaciares, turbia y rica en sedimentos, es una fuente fundamental de nutrientes para la vida oceánica porque, a medida que se desliza río abajo, facilitada por la erosión del hielo, el agua es capaz de arrancar ciertas sustancias de las rocas que luego son utilizadas por los organismos microbianos marinos.

Este fenómeno es particularmente evidente en Alaska, la Antártida, Groenlandia y otras regiones de latitudes altas donde la presencia de glaciares en la costa es muy común.

Sin embargo, el nuevo estudio observó por primera vez que este transporte de materiales como el hierro y el manganeso también depende del estado del propio glaciar.

El descubrimiento proviene del análisis de dos fiordos muy cercanos en la península de Kenai, Alaska, que albergan dos glaciares asentados sobre tipos de roca prácticamente idénticos. Pero mientras uno permanece estable, el otro retrocedió 15 kilómetros desde 1950.

Los investigadores tomaron muestras de agua superficial, sedimentos en suspensión y núcleos de hielo para analizar su composición química y descubrieron diferencias significativas: una reducción neta de hierro y manganeso en formas biodisponibles, es decir, aquellas fácilmente absorbidas por los microorganismos.

Según los autores, esta reducción se debe a la distancia del glaciar en retroceso con respecto al mar.

El agua de deshielo es capaz de arrastrar compuestos valiosos de las rocas en la base del glaciar, pero gran parte de esas mismas sustancias pueden quedar atrapadas en su trayecto hacia el mar.

El siguiente paso, explican los autores, será comprender si este fenómeno también se produce en otros glaciares y entender mejor el impacto a largo plazo que este agotamiento podría tener en los ecosistemas marinos.