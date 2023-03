Elon Musk habla sobre la caída de Twitter

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Este lunes decenas de usuarios de Twitter dieron a conocer que tuvieron una serie de problemas para acceder a los enlaces de la plataforma de redes sociales, propiedad del magnate Elon Musk, un problema que la firma señaló, estaba trabajando para resolver.

"Es posible que algunas partes de Twitter no funcionen como se esperaba en este momento. Hicimos un cambio interno que tuvo algunas consecuencias no deseadas. Estamos trabajando en esto ahora y compartiremos una actualización cuando se solucione", señaló a través de un posteo Twitter.

Al respecto, el usuario @alx señaló lo peculiar que le parecía, que los usuarios que se quejaron de que abandonarían Twitter cuando Elon Musk adquirió la compañía, fueran los primeros en darse cuenta cuando algo anda mal en la plataforma.

Como respuesta al tuit, Musk dijo: "Esta plataforma es muy frágil (suspiro). Se arreglará en breve".

De acuerdo con el portal especializado en caídas de servicios web Downdetector, se presentaron más de 8 mil incidentes de personas que informaron problemas con la plataforma.

Al respecto, el observatorio de Internet NetBlocks, señaló que el problema no solo afectó al inicio de sesión de miles de usuarios, sino que también, para quienes sí lograron ingresar al servicio, estaba afectando la visualización de contenido multimedia tal como imágenes y videos, en lo que fue su sexta interrupción importante este año, en comparación con tres en el mismo período del año pasado.

"Confirmado: Twitter actualmente está experimentando ralentizaciones e interrupciones internacionales que afectan a muchos usuarios, lo que también afecta el contenido de imágenes y videos; incidente no relacionado con interrupciones o filtrado de Internet a nivel de país".