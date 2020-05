Enfoca un texto escrito a mano y conviértelo en un archivo

Si amas escribir a mano o tienes que hacerlo pero después te lamentas por tener que reescribir todo en tu computadora no te preocupes ahora podrás pasar tu información con solo enfocarla con la cámara de tu celular.

Aunque es cierto que esta tecnología no es nueva, muchas de las herramientas disponibles son de paga o no muy efectivas, pero ahora Google llega a solucionar el problema.

Gracias a la reciente actualización de Google Lens, una herramienta de reconocimiento de objetos mediante el celular que puede brindarte información y traducir en tiempo real, ahora puedes copiar y pegar notas escritas a mano desde tu smartphone a tu computadora.

Para poder utilizar la nueva función basta con tener la última versión de Google Chome, así como la aplicación Lens en Android o la app de Google para iOS (en este caso se puede acceder a Lens a través de un botón junto a la barra de búsqueda).

Será necesario que tengas una cuenta de Google e inicies sesión en ambos dispositivos.

Una vez hecho los pasos anteriores simplemente deberás enfocar un texto escrito a mano con la cámara de tu celular y dar clic en copiar.

Después abre un documento en Google Docs, pulsa Editar y, a continuación, Pegar. Entonces tu información se verá en la pantalla como un texto digital editable.

Sin embargo, cabe aclarar que, aunque la tecnología de Lens ha sido mejorada, cabe decir que solo es efectivo si tu escritura es lo suficientemente ordenada y clara.

Y esta función no es la única novedad. Lens también está implementando una herramienta de pronunciación. En ese caso basta con resaltar una palabra y dar clic en "Escuchar". Por ahora esto solo está disponible en Android pero se espera que llegue pronto a iOS.