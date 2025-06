Entérate | Los videojuegos de celular más peligrosos para niños

Seis de cada 10 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en América Latina accedió a su primer celular a los 9 años o más; tres de cada 10 lo hizo antes de los 9 años y solo uno de cada 10 indicó que aún no posee celular.

Además, 58% de los menores pasan hasta seis horas diarias conectados, lo cual puede ser indicativo de dependencia tecnológica o falta de regulación en los entornos familiares y educativos. Por su parte, el uso diario inferior a tres horas representa 42.1%, y en muchos casos se concentra en sectores con menor acceso o con prácticas familiares de mayor control digital.

"La cantidad de horas que permanecen conectados refleja niveles crecientes de hiperconectividad, con implicancias en la salud física, mental, social y en la exposición a riesgos digitales", advierte el Informe 2024-2025: grooming en Latinoamérica, el cual muestra resultados al encuestar a más de 28 mil menores.

Por otro lado, más de ocho mil NNA tienen acceso a la aplicación WhatsApp, al igual que TikTok; más de seis mil usan Youtube; cinco mil 700 tienen una cuenta en Instagram; tres mil usan Facebook; mil 500 usan Snapchat y el resto usa otras aplicaciones, Discord, Twitter (X), Twitch, el videojuego Roblox, Messenger y Telegram.

La Red Grooming Latam alertó que aplicaciones como Tik Tok, Snapchat y Discord son conocidas por su diseño algorítmico adictivo y por la presencia de contenido no filtrado o sin moderación adecuada, lo que aumenta la exposición a grooming, ciberacoso o retos virales peligrosos.

Mientras que Roblox y Messenger Kids muestran la convergencia entre juego y red social, donde los niños interactúan con pares (y a veces con adultos) sin mediación efectiva.

Señaló que juegos como FIFA, Among Us, Clash Royale o Fortnite permiten interacción en tiempo real con otros jugadores, lo que plantea riesgos asociados a contacto con desconocidos, grooming, y exposición a lenguaje o comportamientos inapropiados.

Títulos como Call of Duty, Free Fire y PUBG están orientados a públicos mayores de edad, sin embargo, se encuentran entre los más utilizados por niñas, niños y adolescentes, evidenciando una brecha entre la clasificación etaria recomendada y la práctica real.

Incluso en juegos con componentes creativos y educativos como Minecraft y Roblox, los cuales ofrecen entornos más abiertos y orientados a la creatividad, no están exentos de riesgos si no están configurados con controles parentales adecuados.

Sobre la participación en retos virales que implican riesgos físicos, psicológicos y sociales, 60% contestó que sí ha participado: "Algunos retos promueven conductas de riesgo, autolesiones o humillación pública. Casos como el "desafío de la asfixia" (choking game) o el "reto de la ballena azul" han tenido consecuencias fatales en la región", alertan.

Por otro lado, tres de cada 10 NNA ha practicado sexting alguna vez; si bien no se detalla la edad exacta en esta pregunta, el contexto del resto del estudio indica que muchas de estas prácticas se dan antes de los 15 años, lo que aumenta exponencialmente el nivel de vulnerabilidad, especialmente frente a la difusión no consentida, el grooming, y la sextorsión.

Respecto a las interacciones con desconocidos en internet, 60% lo ha practicado. Por lo que, para muchas niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos de videojuegos o redes sociales, hablar con desconocidos no se percibe como un riesgo, sino como una dinámica habitual de socialización digital.

"El alto número de respuestas afirmativas evidencia que la mayoría de estas interacciones suceden sin la mediación de adultos, lo que abre la puerta a estrategias de engaño como el grooming o la suplantación de identidad", refiere el documento.

El grooming constituye una forma de violencia sexual ejercida por adultos hacia niñas, niños y adolescentes a través del entorno digital. Más del 72% de los encuestados desconoce el término y, por ende, su peligrosidad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el grooming es un delito cibernético en el que adultos se hacen pasar por menores de edad para contactar a niñas, niños y adolescentes a través de internet, con el propósito de ganar su confianza y luego acosarlos o controlarlos emocionalmente y chantajearlos con fines sexuales.

Los agresores buscan a los menores para producir imágenes o videos sexuales para distribuirlos entre pederastas, redes de trata o de abuso sexual a menores. También para acosar, explotar sexualmente o prostituir a los niños y las niñas. Así como para contactar en persona a las niñas, niños o adolescentes para abusar sexualmente de ellos.

Las organizaciones indicaron que la infancia y la adolescencia latinoamericana están inmersas en una ecología digital que les exige competencias, límites y protecciones que hoy no están garantizadas.

"La ausencia de marcos regulatorios eficaces, la lentitud de los sistemas educativos para actualizarse y la falta de capacitación digital en los hogares han dejado a millones de niñas, niños y adolescentes librados a la lógica del mercado, el algoritmo y la cultura de la inmediatez", apuntaron.

Para realizar el estudio se aplicaron 28 mil 360 encuestas anónimas a niñas, niños y adolescentes de 14 países de América Latina, de entre 9 y 17 años, ya que el rango de edad más vulnerable es de 9 a 13 años.