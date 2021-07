Escasez de chips ahora afecta ventas de PC

Debido a la contingencia sanitaria que afectó a todo el mundo en 2020, millones de personas tuvieron que adaptarse y realizar sus actividades en casa. Eso, en muchos casos, implicó la necesidad de una buena computadora. Así, luego de años de no registra una gran demanda, las PC volvieron a ser la respuesta de muchos. Sin embargo, la escasez de chips está afectando la buena racha que registraba este mercado.

A pesar de que muchos analistas llevaban años asegurando que nos acercábamos a la muerte de la PC, no se imaginaban que una crisis mundial volvería a impulsar las ventas. No obstante, el mercado de PC está mostrando señales tempranas de desaceleración de su crecimiento, luego de una impresionante racha de envíos a lo largo de 2020.

Las consultoras IDC y Gartner concluyeron que el crecimiento en el segundo trimestre de envíos de PC se ha desacelerado este año. A pesar de que la demanda de nuevas PC todavía está por encima de lo que se había registrado antes de la pandemia, ahora este sector se enfrenta a nuevos retos. Hay una demanda más baja debido a que muchos ya realizaron la compra y otros están de regreso en las oficinas, a lo que se están sumando los efectos de la escasez global de chips. Lo que, en el corto plazo significa que este mercado ya no está creciendo tan rápido.

"El mercado enfrenta señales contradictorias en lo que respecta a la demanda. Con las empresas volviendo a abrirse, el potencial de demanda en el segmento comercial parece prometedor. Sin embargo, también hay indicadores tempranos de una desaceleración de la demanda de los consumidores a medida que las personas cambian las prioridades de gasto después de casi un año de compra agresiva de PC", dijo Neha Mahajan, analista de investigación senior de IDC.

Las señales de caída

A detalle. IDC señala que se enviaron más de 83 millones de PC en el segundo trimestre de 2021, mientras que la cifra de Gartner es de más de 71 millones. Sin embargo, hay que señalar que la última firma consultora no incluye los envíos de Chromebook en sus resultados, pero la firma acepta que "los envíos de Chromebook volvieron a ser fuertes en el segundo trimestre de 2021".

Más allá de las marcas, ambas empresas están de acuerdo en que el crecimiento interanual en este último trimestre no fue tan fuerte como el repentino crecimiento de 2020.

No obstante, vale la pena aclarar que los datos anteriores no significan que las ventas de PC estén a punto de caer repentinamente. Únicamente es una muestra de que el primer gran crecimiento que vimos en una década podría estar comenzando a decaer.

Lenovo sigue siendo el principal fabricante de PC del mundo, y Gartner dice que Apple, Acer y Asus crecieron más rápido que el mercado en general gracias a la mejor disponibilidad de PC de consumo. "El mercado de PC de consumo se vio menos afectado por la escasez que el mercado empresarial, ya que los proveedores pueden ser más flexibles en el diseño de sistemas de modelos de consumo, permitiendo soluciones para ciertas limitaciones de suministro", dice Gartner.

Si bien hay señales tempranas de desaceleración en el mercado de las PC, Microsoft y sus socios OEM esperan revitalizar las PC aún más a finales de este año. Incluso, es probable que Windows 11 llegue en octubre, y los requisitos mínimos de hardware que Microsoft ha compartido significarán que muchos necesitarán actualizar sus PC. Además, una nueva versión de Windows siempre viene con grandes campañas de marketing, y Windows 11 no será diferente.

Por otra parte, con las MacBooks M1 de Apple e Intel reviviendo los anuncios de Mac frente a PC, este año seguramente será un período interesante para el mercado de las PC.