Escasez de semiconductores continuará hasta 2023: Intel

El problema mundial de escasez de semiconductores no se solucionará en el corto plazo por la gran demanda que existe de esos chips, aunque se espera que sea hasta el 2023 cuando se logre nivelar la oferta con la demanda, dijo el director general de Intel México, Santiago Cardona.

Para el directivo hay una gran demanda de chips al ser tecnología que se ocupa en diversas industrias, por lo que añadió: "ste problema no tiene una solución en el corto plazo porque, por la demanda de todas, absolutamente, todas las industrias". Agregó, "estas tecnologías están presentes en todo momento en nuestras vidas, y la demanda tiene niveles récord y no esperamos una solución en el corto plazo. En algún punto de 2023 esperamos que se nivele la oferta con la demanda".

Durante el evento "Fortaleciendo la cadena de suministros de semiconductores en México" que organizó la Secretaría de Economía, Cardona expuso que México participa en cinco de las seis etapas de la producción de semiconductores y se va a potenciar vía el acuerdo que se firmó con la Secretaría de Economía para aprovechar el talento que se requiere en esta industria. Al respecto, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, afirmó que "cuándo se va a acabar esta necesidad (de semiconductores), yo creo que al revés la necesidad va a ir aumentando porque la tecnología se va desarrollando a una necesidad tremenda porque cada vez se requieren de más componentes. Dijo que por la escasez en algunos autos están poniendo dos chips en lugar de tres y por ello dijo que una empresa en Durango se instala para desarrollar ciertos procesos de producción de semiconductores.

"Se pensó en el pasado, antes de que existiera la pandemia, que muchas de las cosas no necesitabas hacerlas aquí porque iba a traer piezas de todos lados y la pandemia obliga a hacer cambios fundamentales, de cómo me protejo por cualquier circunstancia futura que pudiera presentarse, que puede pasar y ahora está aunado a la guerra Ucrania-Rusia", expuso la funcionaria. Por su parte, el director general de Centro de Diseño de Intel en Guadalajara, Jesús Palomino, dijo que actualizarán los laboratorios y contratarán más talento en las instalaciones que tienen en Jalisco y "se invertirá en talento que es la base de la compañía".