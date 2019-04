Especial | Los motivos por los que WhatsApp podría cerrar tu cuenta

WhatsApp podría bloquear tu cuenta si no sigues sus términos y condiciones, enlistados aquí. A continuación te comentamos los fundamentales:

WhatsApp señala que no debes usar la app ni ayudar a otros a que violen los derechos de la empresa o de los usuarios, entre los de estos últimos se encuentran la privacidad y derechos de propiedad, como la intelectual.

Tampoco debes usar WhatsApp de formas ilegales, o inadecuadas aunque estas no sean ilegales y se incluye la promoción de delitos violentos.

La publicación de falsedades o información engañosa también puede hacer que suspendan tu cuenta.

El envío de comunicación masiva, automática o similares, como spam, no está permitida.

WhatsApp señala que no se debe ayudar a otros ni de manera personal a: acceder, usar, copiar, adaptar, modificar obras derivadas de la app y tampoco distribuir, licenciar, transferir, mostrar, etc., servicios de forma no licenciada, esto fue lo que pasó hace unas semanas cuando se empezaron a dar casos de bloqueo de cuentas de WhatsApp debido al uso de versiones pirata de la app.

El envío de código malicioso también es motivo de suspensión de la cuenta de WhatsApp.

Si intentas acceder de forma no autorizada o interferir con los servicios se te bloqueará la cuenta.

Ten en cuenta que cualquier violación a los términos te hará acreedor a la suspensión de tu cuenta, o que sea cancelada definitivamente, dependiendo de la gravedad del suceso.

Si sólo es de manera temporal, recibirás un mensaje de aviso "tu número ha sido suspendido de WhatsApp. Contacta con suporte para recibir ayuda".

También aclaran que la seguridad de tu cuenta es tu responsabilidad y debes notificar de inmediato cualquier uso no autorizado o falla de seguridad de tu cuenta o los servicios.