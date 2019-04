Estrés, principal causa de la depresión en jóvenes: especialista

El estrés, la incertidumbre ante el futuro, el inicio de una nueva etapa, así como problemas personales, son algunos de los detonantes de la depresión entre jóvenes universitarios, advierten expertos.

Heber Ramos Arango, especialista del Centro de Atención Estudiantil Universitaria (CAEU) de la Universidad Iberoamericana, refirió que el estrés es de las principales causas de la depresión, así como la forma en la que lo manejan las y los alumnos en función de sus actividades académicas.

Ramos subrayó que la persona deprimida no está así por gusto. Sin embargo, entre más claro se tenga que algo está sucediendo es más fácil intervenir o hacer algo al respecto.

El experto difundió algunos tips de cómo apoyar a una persona con depresión:

"Escúchala sin emitir juicios de valor. Anímala a buscar ayuda profesional; a estar informado, pues la depresión no es un capricho o un estado de ánimo, es una enfermedad. Aconséjale que entre en contacto con sus redes de apoyo".

"Nunca decirle que eso que le pasa no es tan grave ni tan importante; seguramente, dejará de hablar contigo. No compares su situación con la de otras personas, inclusive con la tuya".

Asimismo, recomendó buscar apoyo profesional cuando una persona ha intentado varias cosas para sentirse mejor y sigue igual o peor; si existen comportamientos y pensamientos que ponen en riesgo a la persona, así como a otros individuos; o si distintas áreas de la vida se ven afectadas por esta situación.

Finalmente, destacó que la depresión es más común de lo que te imaginas, hablar de ella deja de hacerla un tabú y te permitirá sentirse acompañado.