"Faceappchallenge" podría vulnerar tu privacidad

FaceApp recobra su popularidad con el filtro gratuito de "cambio de género", sin embargo, abre nuevamente la puerta para vulnerar tu información derivada del reconocimiento facial.

Este filtro ha generado el "hashtag" "faceappchallenge" y esta novedad plantea dudas sobre la seguridad de la aplicación de reconocimiento facial y los riesgos de compartir esta información por motivos de privacidad, señala Kaspersky.

La aplicación no contiene ningún elemento malicioso, sin embargo, dado que el reconocimiento facial es una tecnología utilizada principalmente para autenticación de contraseñas, el usuario debe tener mucho cuidado al compartir su imagen con terceros, destaca Fabio Assolini, analista senior de seguridad en Kaspersky.

"Tenemos que tratar estas nuevas formas de autenticación como contraseñas, ya que cualquier sistema de reconocimiento facial disponible ampliamente puede terminar siendo utilizado tanto para bien como para mal", indica Assolini.

La empresa que es dueña de FaceApp puede vender estas imágenes a entidades que utilizan la Inteligencia Artificial para realizar modificaciones de reconocimiento facial.

"Además, se debe tener en cuenta que estos datos se almacenan en servidores de terceros, y que también pueden ser robados por ciberdelincuentes y utilizados para suplantar identidades".

Más del 54% de los mexicanos no lee los términos de uso de aplicaciones y se olvidan de pensar cómo sus datos pueden ser utilizados, para evitar que se vulnere tu identidad, la empresa recomienda:

- Asegúrate de que la aplicación sea confiable y descarga de tiendas oficiales.

- Lee los términos de privacidad para comprender qué información se solicita.

- Trata el reconocimiento facial como una contraseña: no lo uses en todas partes.

- Comprueba siempre qué permisos se solicitan, como el inicio de sesión asociado a una cuenta existente en una red social determinada.