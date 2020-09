Facebook Citas Virtuales llega a México para encontrar el amor

Para evitar un mayor número de contagios de Covid-19 debemos respetar las recomendaciones de las autoridades sanitarias, lavarnos las manos, usar cubrebocas y mantener la sana distancia, el problema con este último punto es que las personas no han podido iniciar nuevas relaciones. Sin embargo, en donde hay dificultad también puede haber una oportunidad y Citas Virtuales de Facebook es una muestra de ello.

La plataforma ya había traído a nuestro país Facebook Parejas o Facebook Dating una opción a través de la cual invita a los usuarios a conocer a personas nuevas, enviar mensajes y declarar que alguien te gusta. En caso de que no sepas cómo se utiliza más adelante te vamos a explicar los detalles.

La novedad que queremos compartirte es que, con la intención de "facilitar el inicio de relaciones significativas entre personas a través de aspectos en común como intereses, valores, eventos y grupos. Y para ayudar a la gente a empezar a conocerse mejor, sobre todo en estos momentos en los que no podemos estar físicamente juntos, anunciamos la llegada de Citas Virtuales a México", señaló Facebook a través de un comunicado.

A través de esta nueva herramienta los usuarios de Facebook Parejas tendrán la posibilidad de invitar a sus matches a una videollamada. "Esto forma parte de nuestros esfuerzos para facilitar que las personas se conecten virtualmente y encuentren relaciones significativas", dijo la compañía.

La plataforma también aseguró que, tomando en cuenta que encontrar pareja es un tema profundamente personal, Facebook Parejas está diseñado para ser un espacio seguro e inclusivo. En ese sentido, la nueva experiencia de Citas Virtuales está pensada para proteger la privacidad de todos los usuarios por lo que ninguno podrá ver el apellido de la otra persona y ambos tendrán la opción de elegir si aceptan o no una invitación para conectar nuevamente con alguien.

¿Cómo iniciar una Cita Virtual?

1. Después de haber hecho match con alguien en Facebook Parejas, y cuando estés listo para hacer una videollamada con la otra persona, puedes iniciar una llamada tocando el icono de video en tu chat.

2. Al enviar la invitación, se iniciará una videollamada en Messenger. Una vez que la otra persona acepte, se unirá a tu videollamada. También puedes rechazar la invitación a la videollamada seleccionando "Rechazar".

3. Tu nombre y la foto de tu perfil de Facebook Parejas se mostrarán al iniciar la llamada.

Pero... ¿cómo funciona Facebook Parejas?

Si es la primera vez que escuchas hablar de esta opción en Tech Bit te explicamos de qué se trata.

Un usuario de Facebook puede acceder a esta sección desde su app para iPhone o Android si es mayor de 18 años.

Aunque está ligada a tu cuenta de Facebook, la sección de Parejas se diferencia por varias razones, por ejemplo, la plataforma no te enviará sugerencias de amigos ni te notificará cuando se unan a esta opción. Asimismo, tu perfil de Parejas, tus mensajes y las personas que indiques que te gustan o con las que hagas match no aparecerán en tu sección de noticias de Facebook. Es decir que las conversaciones que mantienes en esta pestaña son independientes de las que entablas en Facebook Messenger.

Otra diferencia es que puedes eliminar tu perfil de Parejas sin que esto afecte tu cuenta de Facebook. Sin embargo, si eliminas tu cuenta de Facebook, también se borrará tu perfil de Parejas.

Para crear un perfil solo tienes que abrir tu app de Facebook, luego da clic en las tres rayas que aparecen en la parte superior de tu pantalla. Te desplegará un menú con diversas opciones, busca Parejas que está representada por un corazón, da clic y sigue las instrucciones.