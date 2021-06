Facebook comenzará a mostrar anuncios en Oculus

Desde hace tiempo la Realidad Virtual (VR) nos promete toda una gama de nuevas experiencias e interacción con la tecnología. Actualmente podemos encontrar aplicaciones como juegos, diseño y productividad. Pero la intención, al menos en los planes de Facebook, es hacer que estos sistemas den paso a una nueva interfaz usuario máquina, pero para poder hacerlo, uno de los pasos a dar es la monetización y, en ese sentido, dio a conocer que comenzará a mostrar anuncios en su servicio Oculus Quest.

En las próximas semanas la publicidad comenzará a aparecer dentro del título de Resolution Games, Blaston, así como en otras dos aplicaciones, aunque no se ha especificado cuáles. Y ese es solo el principio. Más tarde, Facebook ampliará el sistema basándose en los comentarios de los usuarios pues, dijo, tiene como objetivo crear una "plataforma autosuficiente" para el desarrollo de la realidad virtual.

Hay que decir que no será la primera vez que la compañía introduce anuncios en su sistema VR. Desde el mes pasado Facebook ya había llevado publicidad a la aplicación móvil Oculus, incluso, y ha utilizado algunos datos para orientar lo que ven los usuarios, de acuerdo con un informe del medio "The Verge".

Lo que ahora propone Facebook es colocar anuncios dentro de la propia plataforma Oculus VR. "Una vez que veamos cómo funciona esta prueba e incorporemos los comentarios de los desarrolladores y la comunidad, proporcionaremos más detalles sobre cuándo los anuncios estarán más disponibles en la plataforma Oculus y en la aplicación móvil", dijo la compañía en una publicación en su blog.

También aclararon que, al igual que en las aplicaciones que no son de realidad virtual, los usuarios contarán con la opción de bloquear ciertas publicaciones o empresas específicas para que no aparezcan en los espacios publicitarios.

Facebook además enfatizó que no cambiará la manera en que recopila o analiza la información del usuario. Detalló que algunos de los datos más confidenciales, como las imágenes sin procesar de las cámaras de los visores Oculus así como información del estado físico de la persona permanecerán únicamente en los dispositivos de los usuarios. Además, la compañía aseguró que no tiene planes de orientar anuncios basados en datos de movimiento o grabaciones de su asistente de voz.

Sin embargo, un portavoz de la empresa le dijo a "The Verge" que el sistema sí va a utilizar la información del perfil en Facebook de los usuarios, así como "si ha visualizado contenido, instalado, activado o suscrito a una aplicación de Oculus, añadido una aplicación a su carrito o a su lista de deseos, así como si ha visto, se ha desplazado, ha guardado o ha hecho clic en un anuncio dentro de una aplicación de terceros".

¿Cómo se verán los anuncios?

De acuerdo con las primeras pruebas publicadas, los usuarios podrán hacer clic en un anuncio y abrirlo o guardar el enlace para más tarde. La primera opción abrirá una página de destino en el navegador web de Oculus Quest, y la segunda guardará el anuncio en la experiencia Quest en realidad virtual y las secciones Explorar de la aplicación móvil Oculus.

También se explicó que los desarrolladores obtendrán una parte de los ingresos de los anuncios en sus aplicaciones, pero Facebook no revela el porcentaje.

Los primeros anuncios parecen cuadros estándar dentro de las interfaces del juego, pero la publicación del blog de Facebook dice que también están explorando otras opciones. "Actualmente estamos invirtiendo en anuncios discretos como una nueva forma para que los desarrolladores creen negocios, y aunque todavía no estamos listos para probarlos, también estamos explorando nuevos formatos que son exclusivos de la realidad virtual", dijeron.

Facebook insistió en que los anuncios son parte de un intento de encontrar opciones comerciales rentables en el creciente pero a menudo difícil campo del desarrollo de aplicaciones de realidad virtual. "Esta es una parte clave para asegurarnos de que estamos creando una plataforma autosuficiente que pueda soportar una variedad de modelos comerciales que desbloqueen nuevos tipos de contenido y audiencias. También nos ayuda a seguir haciendo que el hardware AR / VR innovador sea más accesible para más personas ", dice la publicación del blog.