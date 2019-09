Facebook expuso más de 400 millones números telefónicos

Del total expuesto, 133 millones de números son de los Estados Unidos, 50 millones están registrados en Vietnam y 18 millones pertenecen al Reino Unido.

Facebook rompió la privacidad de sus usuarios una vez más. Esta semana, el portal TechCrunch reveló que más de 400 millones de números de teléfonos celulares de usuarios de la red social quedaron expuestos en internet, debido a una falla de seguridad digital en uno de los servidores usados por la red social.

De acuerdo con el portal, 419 millones de números fueron encontrados en un banco de datos desprotegido de contraseña y que mostraba a quién pertenecía cada registro telefónico. Del total expuesto, 133 millones de números son de los Estados Unidos, 50 millones están registrados en Vietnam y 18 millones pertenecen al Reino Unido.

En comunicado a la prensa, el vocero de Facebook afirmó que las informaciones ya fueron eliminadas.

Según Positive Technologies, compañía global de seguridad cibernética, esta violación es un recordatorio de que hasta las mayores compañías pueden no lograr proteger datos. "Las empresas y los consumidores son muy rápidos en la creación y adopción de nuevas tecnologías y servicios, pero generalmente no logran protegerse de los ataques más básicos", alerta Giovani Henrique, director general de Positive Technologies para América Latina.

Para el ejecutivo, el gran riesgo de ese ataque es que muchos de los números de teléfonos celulares involucrados permanecen en uso por los titulares de las cuentas afectadas, y ellos no saben que pueden estar sufriendo otro fraude, como clonación de usuario en sistemas de mensajes.

"Información es poder para los invasores. En muchos casos, datos como nombre, apellido, número de teléfono, fecha de nacimiento y documento serían suficientes para que el hacker realice un ataque dirigido, como interceptación de SMS vía SS7", explicó. "La exploración de la vulnerabilidad en el protocolo de redes móviles, sumada a esta base de datos de calidad que fue expuesta, sería extremadamente perjudicial para los usuarios", afirmó.

Henrique también destacó que, aunque las informaciones en cada registro del usuario puedan no ser tan detalladas, esos datos son útiles para incrementar otro banco de datos ya expuesto, pero sin estas informaciones. Por otra parte, otra amenaza del ataque es que muchos servicios, incluyendo bancos, usan números de teléfono como una manera de autenticar usuarios.

"Si el número fuera robado, los hackers pueden vulnerar esa protección y, potencialmente, invadir cuentas. Vimos pasar esto en la cuenta del CEO de Twitter, Jack Dorsey, la semana pasada", finalizó.