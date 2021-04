Facebook lanza la competencia de Clubhouse

Entre las redes sociales hay una que está de moda, se trata de Clubhouse, una plataforma a través de la cual los usuarios pueden crear o participar en salas virtuales para conversar, solo a través de audio. La fórmula ha resultado tan exitosa que otras empresas quieren tener su propia versión, por ejemplo Twitter con Spaces y ahora Facebook con Hotline.

Facebook acaba de presentar su propia versión, por ahora experimental, para competir con Clubhouse. Como informó TechCrunch, Hotline fue desarrollada por la división NPE (New Product Experiment) de Facebook, que distribuye regularmente aplicaciones con nuevas ideas o, en este caso, que imitan otras plataformas exitosas.

Sin embargo, hay que señalar que, si bien se basa en la misma idea de chats de Clubhouse, la versión de Facebook cuenta con varias características que la hacen distinguirse. Una de las más importantes, es que no está basada solo en audio, cuenta con una función que permite agregar video, de manera que los participantes pueden iniciar su cámara cuando quieran hacer una pregunta, aunque, según se informó, por ahora esa función aún no está activa.

Aun cuando agreguen la opción de video, lo cierto es que este elemento parece jugar un papel secundario al audio, ya que las transmisiones se presentan en pequeños círculos del tamaño de una imagen de perfil, en lugar de ocupar una gran parte de la pantalla al estilo Twitch.

Por otra parte, los usuarios pueden optar por escuchar solo la conversación o ser participantes activos, con un fuerte énfasis en el aspecto de preguntas y respuestas. De hecho, la aplicación está dirigida por Eric Hazzard, quien previamente había desarrollado la plataforma Q&A tbh, que fue adquirida por Facebook en 2017.

Respecto al tema de la seguridad, los anfitriones pueden eliminar preguntas y participantes de la sesión, eso demuestra que Facebook está poniendo atención en el tema de la moderación de contenido de la aplicación en sus inicios.

Otro de los aspectos en los que se diferencia de Clubhouse, es que Hotline graba automáticamente las conversaciones, lo que puede ser útil para algunos tipos de reuniones, como sesiones de estilo podcast. Habrá que esperar para ver qué opinan los usuarios al respecto pues esta función elimina lo efímero y el anonimato que posiblemente sea parte del atractivo de Clubhouse. Aunque, según describe, la app de Facebook tiene un ambiente más profesional.

Si quieres probarlo, puedes visitar hotline.co e inscribirte en la lista de espera. Algo que es curioso es que a los usuarios se les pide que inicien sesión a través de Twitter, a pesar de que es una aplicación diseñada por Facebook.

Está a prueba como ha sucedido en otros casos

Vale la pena señalar que si las aplicaciones que desarrolla el equipo NPE de Facebook no pasan las primeras pruebas no superan su versión beta, lo que podría llegar a suceder con Hotline. Sin embargo, este tipo de experimentos permiten a la empresa probar diferentes formatos y crear funciones que eventualmente podrían llegar a Facebook o Instagram.

Un ejemplo de una aplicación que actualmente está siendo probada es Bars, pensada para que los raperos hagan y compartan sus creaciones musicales usando ritmos profesionales, para ello les permite seleccionar entre cualquiera de los cientos de pistas sobre las cuales pueden incorporar sus propias letras para después grabar un video.

Bars de Facebook también puede sugerir automáticamente algunas rimas mientras el usuario escribe las letras, y ofrece diferentes filtros de audio y visuales para acompañar los videos, además de incorporar una función de autotune.

La nueva plataforma también cuenta con un "modo desafío" donde el rapero tiene que crear en tiempo real las rimas a partir de palabras sugeridas automáticamente por la red social, esto con la intención de incorporar un elemento similar a un juego.