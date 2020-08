Facebook le dirá adiós a su diseño clásico en septiembre

Durante su conferencia de desarrolladores conocida como F8, la red social Facebook dio a conocer a FB5, un nuevo diseño para la web de Facebook, que dejaría de contar con los colores clásicos de la firma, dando paso a un estilo más limpio y minimalista con un color blanco.

Es así que en febrero, este nuevo formato comenzó a estar disponible para los usuarios de la plataforma de manera paulatina.

En un inicio la plataforma de Mark Zuckerberg señaló que los usuarios podrían elegir si quedarse con el nuevo diseño o regresar al anterior cuando quisieran. No obstante, recientemente la compañía comenzó a avisar a sus usuarios que a partir del próximo mes de septiembre, el nuevo diseño será el predeterminado y no será posible regresar al anterior.

El anuncio aparece cada que el usuario desea acceder la interfaz clásica en la versión de escritorio de Facebook. El mensaje señala que "El diseño clásico de Facebook dejará de estar disponible en septiembre".

De igual manera, la red social pregunta si los usuarios que quieren volver atrás lo hacen porque extrañan algunas funciones que o están presentes en la nueva interfaz.

"La experiencia clásica de Facebook dejará de estar disponible en septiembre. Antes de que el nuevo diseño de Facebook.com se convierta en la experiencia predeterminada, nos gustaría saber cómo podemos seguir mejorando".

La clásica interfaz de Facebook ha estado presente durante varios años, teniendo un lavado de cara el año pasado a través del F8, conferencia en la que se puntualizó sobre el nuevo cambio que presentaría la plataforma.

De acuerdo con Mark Zuckerberg, actual CEO de la compañía, se trata del mayor cambio de diseño que han tenido en los últimos cinco años, tanto en web como en escritorio.

De igual manera, con la intención de facilitar la comunicación entre sus usuarios, Facebook tomó la decisión de unir sus plataformas de mensajería Messenger e Instagram Direct por lo que es muy probable que pronto encuentres un mensaje explicándote sobre este cambio.

Gracias a esta actualización los usuarios tendrán la opción de fusionar su bandeja de entrada de Messenger con Instagram Direct y poder enviar mensajes a sus contactos de ambas plataformas sin tener que cambiar de app en los dispositivos iOS y Android.

"Hay una nueva forma de enviar mensajes en Instagram", dice el mensaje que los usuarios están encontrando en donde además se explican las ventajas del cambio por ejemplo que se ofrece un nuevo look colorido para tus chats, el poder reaccionar con cualquier emoji, deslizar para responder a los mensajes y chatear con amigos que usan Facebook.

Los usuarios de Instagram tienen la opción de aceptar la actualización, entonces cambiará todo el aspecto de su bandeja de entrada de mensajes directos de Instagram que tomará una apariencia similar a la de Facebook Messenger. Incluso, el ícono en la parte superior derecha de la pantalla será el de Messenger.