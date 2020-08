Facebook Lite para iOS desaparecerá por baja adopción

Facebook Lite, la aplicación reducida de la red social para conexiones de baja velocidad y teléfonos de baja especificación, está siendo desactivada, de acuerdo con el portal MacRumors.

Facebook Lite fue diseñado para funcionar en conexiones de Internet deficientes, como redes 2G o en áreas rurales con mala señal, principalmente al no descargar imágenes de alta resolución o reproducir videos automáticamente, y la aplicación podría usarse en teléfonos más antiguos a expensas de excluir algunas funciones.

La aplicación optimizada apareció junto con una versión Lite de Messenger en 2018, y se lanzó por primera vez en Turquía, antes de implementarse en más regiones y territorios.

Sin embargo, los usuarios de Brasil que abrieron la variante Lite de la aplicación el martes se encontraron con el siguiente mensaje (traducción).

"Facebook Lite para iOS estará deshabilitado. Puede utilizar la aplicación de Facebook original para mantenerse en contacto con amigos y familiares".

El mensaje antes mencionado que citaron varios usuarios de la versión ligera de Facebook, no proporciona información adicional acerca de cuándo será el cierre definitivo de Lite.

De igual forma, el portal especializado MacMagazine confirmó que la aplicación Facebook Lite ya no está disponible en la App Store de Apple, a diferencia de Messenger Lite, que todavía está disponible.

"Debido a la adopción limitada y las mejoras que estamos haciendo para mejorar la experiencia de las personas en nuestras aplicaciones, ya no admitiremos Facebook Lite para iOS", dijo un portavoz de Facebook.

Según el portal MacRumors, Facebook ha sido considerado durante mucho tiempo por algunos usuarios como una aplicación innecesariamente inflada. La aplicación completa de Facebook para iPhone 11 tiene 244,7 MB, mientras que Facebook Lite era relativamente insignificante en comparación con 8,7 MB.

Cabe señalar que Facebook Lite existe como servicio desde 2009, cuando la plataforma de Mark Zuckerberg comenzó a ofrecer el servicio como página Web.

Posteriormente, seis años después, Facebook lanzó la versión diluida de la red social en formato de aplicación para Android. Asimismo, la versión para iOS llegó en 2018.

El principal atractivo de la aplicación sería su tamaño de alrededor de 1MB, a diferencia del app regular que tiene un tamaño de unos 400MB.