Facebook pagará multa en EUA por cinco mil mdd por privacidad de datos

La empresa Facebook deberá pagar una multa récord de cinco mil millones de dólares en Estados Unidos, además deberá someterse a nuevas restricciones y modificar su estructura para que asuma su responsabilidad sobre la privacidad de los datos de sus usuarios, anunció hoy la Comisión Federal de Comercio (FTC).

La dependencia enfatizó que la penalidad de cinco mil millones de dólares contra Facebook es la más alta jamás impuesta contra una empresa por violar la privacidad de los consumidores y es 20 veces mayor que la penalidad más grande impuesta por privacidad o seguridad de datos a nivel mundial.

La FCT expuso en un comunicado que la empresa de la red social violó una orden impuesta por la Comisión en 2012 al engañar a sus usuarios sobre su habilidad para controlar la privacidad de sus datos personales.

Entre otras medidas que establece la penalidad anunciada este miércoles figuran nuevas restricciones sin precedente sobre las operaciones comerciales de Facebook y crea múltiples vías de cumplimiento.

La compañía deberá reestructurar su estrategia de privacidad desde el nivel de junta corporativa hasta la base y establece mecanismos para asegurar que los ejecutivos de la empresa sean responsables por las decisiones que tomen sobre privacidad, y que esas decisiones tengan la vigilancia que ameritan.

Otra de las medidas impuesta para prevenir que Facebook engañe en el futuro a sus usuarios en cuando a la privacidad, la nueva orden, la cual tendrá una vigencia de 20 años, cambia la forma en que la empresa de Mark Zuckerberg toma decisiones de privacidad aumentando la trasparencia y haciendo a la compañía responsable.

"La orden crea más responsabilidad a nivel de junta de directores. Establece un comité de privacidad independiente en la junta de directores de Facebook, removiendo así el libre control de Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, sobre decisiones que afectan la privacidad de los usuarios", indicó la FTC.

Agregó que parte del programa de privacidad mandado por la orden, el cual cubre a WhatsApp y a Instagram, la empresa con sede en California tendrá que conducir una revisión de privacidad de cada producto nuevo o modificado, servicio, o práctica antes de ser implementado, además tiene que documentar todas sus decisiones sobre la privacidad de los usuarios.

La orden de la FTC impone nuevos requisitos de privacidad significativos, tales como que Facebook debe ejercer mayor vigilancia sobre las aplicaciones de terceros, "incluyendo despachar a los desarrolladores de aplicaciones que no certifiquen que han cumplido con las políticas de la plataforma o justifican tener necesidad específica para la data de los usuarios".

La empresa no puede usar números de teléfono, cuando los usuarios activan las herramientas de seguridad para anuncios; tiene que proveer notificación clara sobre cómo utiliza la tecnología facial, y obtener consentimiento afirmativo expreso del usuario antes de cualquier uso que materialmente exceda la notificación antes divulgada a los usuarios.

Facebook tiene que encriptar las contraseñas de los usuarios y regularmente escanear para detectar si algunas contraseñas han sido guardadas en texto sin formato; así como establecer un programa de seguridad que sea comprensible para los usuarios, entre otras medidas

Tras una investigación, la FTC mostró que Facebook divulgó, de manera repetida, términos y configuraciones engañosas para desautorizar las preferencias de privacidad de los usuarios en violación a una orden que la Comisión le impuso en 2012.

Según la dependencia, esas tácticas "le permitieron a la compañía compartir la información personal de sus usuarios con aplicaciones de terceros que eran descargadas por los ´amigos´ de los usuarios en Facebook".

La Comisión argumentó que muchos usuarios no sabían que la empresa que dirige la famosa red social estaba compartiendo esa información y por lo tanto no tomaron las medidas necesarias para optar por no compartir su información confidencial.

"Aún luego de hacer repetidas promesas a sus miles de millones de usuarios en el mundo entero de que ellos mismos podían controlar la información personal que comparten, Facebook no respetó los deseos de los consumidores", acusó Joe Simons, Chairman de la FTC.

Agregó que la "magnitud de esta penalidad de cinco mil millones de dólares y el remedio de conducta no tienen precedentes en la historia de la FTC".

Simons detalló que "la medida está diseñada no sólo para sancionar violaciones futuras, sino, principalmente, para cambiar la cultura completa de privacidad en Facebook y así reducir la probabilidad de que las violaciones continúen. Para la Comisión la privacidad de los consumidores es seriamente importante, y hará cumplir las órdenes que impone la FTC hasta el máximo alcance de la ley".

Según a FTC, más de 185 millones de personas en Estados Unidos y Canadá usan esta red social todos los días. Facebook monetiza la información de los usuarios al usar sus datos para anuncios dirigidos, lo cual generó la mayoría de los 55 mil 800 millones de dólares en ganancias que obtuvo la compañía en 2018.