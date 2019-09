Facebook reduce precio de su dispositivo para videollamadas

Facebook está reduciendo drásticamente el precio y el tamaño de su dispositivo para hacer videollamadas con amigos y familiares, un aparato equipado con cámara y pantalla llamado Portal, en un intento por hacer que llegue a más hogares.

La nueva versión más pequeña costará 129 dólares y vendrá con una pantalla de 8 pulgadas. Una versión más grande con una pantalla de 10 pulgadas costará 179 dólares.

Los modelos del año pasado eran más grandes y costaban más: 199 dólares para uno de pantalla de 10,1 pulgadas y 349 dólares para uno de pantalla de 15,6 pulgadas.

Un nuevo dispositivo Portal sin pantalla que se conectará a un televisor costará 149 dólares. Los tres saldrán a la venta en octubre.

Facebook no reveló cuántos de sus Portal se han vendido y tampoco quedó claro de momento cuántas personas querrán en sus hogares una cámara inteligente con la marca de Facebook, dados los problemas de privacidad que ha tenido la empresa.

Los ejecutivos de Facebook develaron el nuevo dispositivo durante un evento en San Francisco esta semana. Además de ser más pequeño, el nuevo Portal tiene un diseño nuevo. Ya no parece tanto un mecanismo espacial sino el marco de una foto.

Además, será vendido en más países y se conectará con WhatsApp para hacer videollamadas, además del app Messenger de Facebook. Además permitirá ver videos de Amazon Prime.

Facebook ha tratado de calmar temores de que el Portal violará la privacidad de los usuarios. El servicio no ofrecerá anuncios publicitarios pero "usamos la infraestructura de Facebook y por lo tanto esa información podría ser usada por Facebook para sus comerciales", expresó Andrew "Boz" Bosworth, vicepresidente de Facebook para asuntos de realidad virtual. "Sin embargo, ese no es el objetivo principal, esa no es una prioridad para Facebook", aseguró.

Por ejemplo, si alguien realiza muchas videollamadas mediante el Portal, podrá ver anuncios promocionando otros productos para videollamadas. Facebook dice que no usa el contenido de las llamadas para crear anuncios, aunque Bosworth rehusó prometer que no lo hará en el futuro.

El Portal y el Portal Mini saldrán a la venta el 15 de octubre y la versión sin pantalla el 5 de noviembre.