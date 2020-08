Facebook se ajustará para cumplir con nuevos requisitos de Apple

Una de las razones por las cuales millones de personas en el mundo aman los dispositivos de Apple es la seguridad que ofrece su sistema operativo cuya versión más resiente no permitirá a las apps rastrear la actividad de los usuarios a menos que den su permiso, para lo cual Facebook se está preparando.

Hay que recordar que en junio pasado, Apple anunció una serie de actualizaciones que llegarían a sus dispositivos de la mano de su sistema operativo iOS 14, entre ellas que ahora las aplicaciones deberán solicitar permiso a los usuarios para recopilar y compartir datos utilizando el identificador de dispositivos de Apple.

Facebook sabe que la nueva política tendrá un impacto en su plataforma y en la capacidad de las empresas para promocionarse y monetizar a través de anuncios. Es por ello que, a través de su blog, compartió la manera en la que abordarán los cambios que llegan con iOS 14 y algunas recomendaciones para ayudar a sus socios a prepararse mientras los desarrolladores esperan más detalles sobre esta política.

El primer paso, explica Facebook, es que ya no recopilará la identificación para anunciantes (IDFA) en sus aplicaciones en los dispositivos con iOS 14. "Creemos que esta decisión brinda toda la certeza y estabilidad que podemos dar a nuestros socios en este momento y es probable que la revaluemos una vez que Apple ofrezca más información", expuso la empresa.

Por otra parte también recordó a los usuarios que pueden elegir cómo es utilizada su información en Facebook y fuera de la red social mediante su función "Actividad fuera de Facebook" que muestra un resumen de la actividad de los usuarios, por ejemplo, qué sitios web visitaron, información que los propios portales comparten con Facebook pero que puede evitarse en la configuración.

Recomendaciones para sus socios

En su blog Facebook también está informando a sus socios que lanzarán una versión actualizada de su kit de desarrollo (SDK) compatible con iOS 14.

"La nueva versión del SDK de Facebook brindará soporte para la API SKAdNetwork de Apple, que limita la cantidad de datos disponibles para que las empresas ejecuten y midan campañas", explicó la empresa.

Asimismo señaló que, considerando las limitaciones que implicará el nuevo sistema operativo,y en un esfuerzo por mitigar el impacto en la eficacia de la medición de campañas de instalación de aplicaciones, también pedirán a las empresas que creen una nueva cuenta publicitaria dedicada específicamente a este indicador.

"Anticipamos que estos cambios afectarán sustancialmente a Audience Network, dada su gran dependencia de la publicidad en aplicaciones. Al igual que con todas las redes publicitarias en iOS 14, la capacidad de los anunciantes para dirigir y medir efectivamente sus campañas en Audience Network será afectada, y como resultado los grupos editoriales deben esperar una disminución en su capacidad para monetizar de manera efectiva con Audience Network".

Incluso la compañía mencionó la posibilidad de desaparecer Audience Network. "En última instancia, pese a nuestros mejores esfuerzos, las actualizaciones de Apple pueden hacer a Audience Network tan ineficaz en iOS 14 que puede que no tenga sentido ofrecerla en iOS 14. Esperamos un impacto menor en nuestro negocio publicitario y estamos comprometidos a apoyar a los anunciantes y editores con estas actualizaciones".

Por último Facebook dijo que se mantendrá al tanto sobre los cambios en las políticas de la plataforma. "Tenemos expectativas en las conversaciones y los esfuerzos que ya se están llevando a cabo en la industria de tecnología, incluyendo aquellos dentro del World Wide Web Consortium (W3C) y la recién anunciada Partner for Responsible Addressable Media (PRAM). Esperamos seguir colaborando con estos grupos de la industria en beneficio de las personas y de las pequeñas empresas".