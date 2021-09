Facebook y Ray-Ban anunciarán mañana jueves sus lentes inteligentes

La compañía tecnológica Facebook, además del éxito que tiene con sus diversas plataformas como la red social del mismo nombre, Instagram o WhatsApp, ha buscado ampliar su negocio en otras áreas como los teléfonos celulares.

Es por ello que, en búsqueda de ampliar sus horizontes, la compañía decidió realizar una colaboración con la firma fabricante de gafas de sol, Ray-Ban, para lanzar al mercado unas gafas inteligentes.

--Ray-Ban anuncia evento con forma de gafas

Dicho lo anterior, Facebook podría anunciar mañana, nueve de septiembre, este nuevo dispositivo. Esto debido a que el fabricante de lentes confirmó el anuncio por medio de su web oficial, por medio de un promocional que tiene la silueta de un par de gafas, la fecha "09.09 2021" y el texto "regístrese ahora para recibir su notificación de lanzamiento", aunque sin detalles sobre las funciones que llegarán a este nuevo producto o su disponibilidad.

Asimismo, la página de inicio de Ray-Ban también promete que "esta es una historia que querrás seguir", plausiblemente una referencia a las Historias de Facebook.

El anuncio coincide con algunos aparentes videos teaser del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, y del director de realidad virtual y aumentada, Andrew Bosworth. Las publicaciones muestran clips de video desde el punto de vista de Bosworth y Zuckerberg, incluido Bosworth jugando al golf y Zuckerberg remando en un bote, todo aparentemente diseñado para resaltar escenarios físicamente activos y para todo clima.

Facebook ha llamado a sus gafas, desarrolladas en asociación con la empresa matriz de Ray-Ban, EssilorLuxottica, un trampolín hacia las "gafas de realidad aumentada". Zuckerberg confirmó en julio que las gafas serían el próximo lanzamiento de hardware de Facebook, aunque no anunció una fecha en ese momento.

--Gafas de Facebook podrían grabar video

Asimismo, Facebook ya ha señalado algunos detalles sobre estas gafas inteligentes, las cuales, de momento, podrían ser un accesorio para el teléfono inteligente, y podrían incluir funciones muy parecidas a las que cuentan las Spectacles de Snapchat o a las gafas de Huawei y Gentle Monster.

Zuckerberg también señaló que las gafas llegarían con un "factor de forma icónico", haciendo referencia al aspecto clásico de las gafas de Ray-Ban. Asimismo, parece ser que se tratarán de un par de gafas sol, ya que sus funciones conocidas se encuentran orientadas para su uso fuera de casa. No obstante, se desconoce si Ray-Ban permitirá graduar las lentes.

Cabe decir que estas gafas no tendrán una pantalla integrada, no obstante, incluirán contarán con la posibilidad de responder y realizar llamadas telefónicas, tal vez a través de la inclusión de un micrófono en el armazón.

Asimismo, este dispositivo tendrá la capacidad de realizar retransmisiones en vivo gracias a una cámara incorporada. Si bien todavía no existen más detalles al respecto, se ha especulado que las gafas podrían incluir un pequeño altavoz con la finalidad de que el usuario pueda escuchar conversaciones, así como controles táctiles en las patillas.

Las gafas son parte de una iniciativa más grande de Facebook para construir gafas que mejoren el mundo visual y auditivo. Pero no tendrán características que se asocian comúnmente con las gafas AR, como la capacidad de proyectar imágenes en el entorno. Es probable que Facebook también guarde su tecnología de pulsera neuronal, que ve como el futuro de la interacción AR, para una versión posterior.