Fake news: Ningún asteroide se estrellará el 3 de octubre

Recientemente, ha circulado que el asteroide FT3 impactará la Tierra en octubre, sin embargo, es una rotunda fake news.

"No hay ningún peligro, ni probabilidad de que se aproxime este asteroide", explica el doctor José Franco, ex director del Instituto de Astronomía de la UNAM.

De acuerdo con el académico, desde 2007 se tiene registrada la trayectoria de este objeto. "La distancia del asteroide es muy lejana, se encuentra más allá de la Luna, a unos 384 mil kilómetros". El FT3 tiene un diámetro de 0.340 km y "se sabe que hasta 2068, este objeto, se acercará un poco más pero tampoco tiene porque alarmar", añadió.

El Center for Near Earth Object Studies de la NASA, encargado de calcular con alta precisión las órbitas de estos objetos espaciales, describió que la probabilidad de impacto para el 3 de octubre es completamente nula.

Este Centro proporciona datos para cada objeto que se aproxima a la Tierra: sus parámetros orbitales, un resumen de acercamiento, un visor de órbita interactivo y otros datos auxiliares, como las circunstancias de descubrimiento.

La trayectoria del asteroide FT3 es tan ordinaria que ninguna Agencia Espacial se ha pronunciado al respecto, a diferencia de lo que se ha divulgado en otros medios.