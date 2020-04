Falla acceso a Tendencias en Twitter

Este martes alrededor de las 16:00 horas, la sección de Tendencias en Twitter dejó de mostrar opciones a los usuarios.

"No hay tendencias nuevas en México", es el mensaje que aparece en la red social.

"Parece que en este momento no hay mucho para mostrarte, pero puedes ver las tendencias de otras áreas", indica la plataforma digital.

Hasta el momento, varios usuarios han reportado esta falla; sin embargo, Twitter no ha informado la causa de esta incidencia.