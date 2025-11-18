Falla masiva de Cloudflare tumba a X, ChatGPT y League of Legends
Un Fallo Global en la Red de la Empresa de Seguridad Genera el "Error 500" y Afecta a Usuarios en Todo el Mundo
Una interrupción a nivel global en la red de Cloudflare, la empresa líder en servicios de seguridad y entrega de contenido por internet, ha provocado la caída o la inoperatividad de múltiples plataformas digitales de alto perfil a nivel mundial este martes. El incidente se reportó alrededor de las 12:48 horas (hora peninsular de España) y ha afectado gravemente la conectividad para millones de usuarios.
Cloudflare reconoció el problema a través de su página de Estado, indicando que se encuentran investigando un fallo crítico en su red que ha interrumpido el servicio de varios de sus clientes más importantes.
Entre los servicios que han experimentado problemas de acceso y funcionamiento se encuentran:
Redes Sociales: La plataforma X (anteriormente Twitter).
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Inteligencia Artificial: El popular 'chatbot' ChatGPT.
Videojuegos: El conocido título multijugador League of Legends.
Otros Servicios: Plataformas como Movistar y la herramienta de diseño Canva también se han visto afectadas.
Mensajes de Error y Servicios Internos Afectados
Los usuarios que intentaron acceder a las páginas o aplicaciones afectadas se encontraron con mensajes de error inusuales, como: "Por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar", o directamente una página que reporta el fallo del servidor.
Cloudflare ha confirmado que el problema se ha manifestado como un "Error 500" generalizado. Además de los servicios de sus clientes, la propia infraestructura de la compañía sufrió un impacto significativo. Sus servicios internos, incluyendo el panel de control y las API (Interfaces de Programación de Aplicaciones), también quedaron inoperativos o con un funcionamiento limitado.
Hasta el momento, la compañía de seguridad sigue trabajando en la investigación y resolución del fallo para restablecer el servicio a la normalidad lo antes posible.
no te pierdas estas noticias
Falla masiva de Cloudflare tumba a X, ChatGPT y League of Legends
Redacción
Un Fallo Global en la Red de la Empresa de Seguridad Genera el "Error 500" y Afecta a Usuarios en Todo el Mundo
Trucos efectivos para quitar manchas de café de la ropa
El Universal
Descubre métodos prácticos y efectivos para quitar las manchas de café de tu ropa
Samsung anuncia inversión doméstica millonaria en Corea del Sur
AP
Samsung y otras grandes empresas surcoreanas anuncian planes de inversión doméstica tras acuerdo con EEUU para evitar aranceles.