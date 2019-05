Fallece Murray Gell-Mann, ganador del Nobel de física

Murray Gell-Mann, el físico ganador del Nobel que ayudó a descubrir y clasificar las partículas subatómicas, murió a los 89 años.

Gell-Man falleció el viernes en su residencia de Santa Fe, Nuevo México. Su deceso fue confirmado por el Instituto Santa Fe, donde tenía el título de miembro distinguido, y por el Instituto de Tecnología de California (Caltech), en el que fue profesor durante varias décadas. No se dio a conocer la causa de la muerte.

Gell-Mann transformó a la física al idear un método para clasificar las partículas subatómicas en grupos simples de ocho, con base en su carga eléctrica, espín y demás características. Nombró a su método "óctuplo" en honor al Noble Camino Óctuple del budismo.

Posteriormente, Gell-Man desarrolló la teoría que identificó los "quarks", componentes indivisibles de la materia nuclear que forman los protones, neutrones y otras partículas. Los experimentos confirmaron la existencia de los quarks, y ahora estos objetos son la base de nuestro entendimiento físico del universo, señaló Caltech en un comunicado.

"Sería difícil exagerar el grado en el que Murray dominó la física teórica de partículas durante su época de mayor auge en las décadas de 1950 y 1960. Contribuyó con muchos conceptos profundos que impulsaron a la ciencia, muchos de los cuales siguen siendo tan relevantes hoy en día", dijo John Preskill, profesor Richard P. Feynman de física teórica en Caltech.

En 1969, Gell-Man fue galardonado con el premio Nobel en física "por sus contribuciones y descubrimientos respecto a la clasificación de partículas elementales y sus interacciones".

Originario de la ciudad de Nueva York, Gell-Man recibió su título en física de la Universidad de Yale en 1948 y su doctorado del Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1951.

Años después, Gell-Mann comenzó a interesarse por temas de complejidad en biología, ecología, sociología y ciencia computacional. Fue cofundador del Instituto Santa Fe para estudiar los sistemas complejos, y en 1994 publicó el libro "The Quark and the Jaguar" para presentar sus ideas al público en general.

A Gell-Mann le sobreviven sus hijos Nicholas y Elizabeth; y su hijastro Nicholas Southwick Levis, según el comunicado de Caltech.