Fallo en Windows 10 podría dejarte sin internet

Microsoft contantemente está lanzando parches y actualizaciones con la intención de arreglar fallas y mantener protegidos a sus usuarios. Sin embargo, en ocasiones estos cambios provocan más problemas en lugar de arreglarlos y, ahora, podría quedarte sin internet en Windws 10.

Microsoft dio a conocer que todas las versiones de Windows 10 y Windows Server pueden ser afectadas por un error que provoca que algunos programas y aplicaciones no puedan conectarse a internet.

Si la falla se presenta, el usuario verá un mensaje que indica que la conexión a internet es limitada o no está disponible. Esto parece ocurrir cuando se conectan o desconectan de una VPN.

El problema es que muchas aplicaciones y servicios de Windows 10 utilizan las dos APIs afectadas, por ejemplo Teams, Office, Outlook, Internet Explorer 11 y algunas versiones de Microsoft Edge.

De acuerdo con la información que Microsoft ha publicado el fallo puede arreglarse simplemente reiniciando la computadora.

La mala noticia es que la solución definitiva no estará disponible hasta abril, según lo que Microsoft ha anunciado.

La actualización que está causando esta falla es la KB4535996 que fue lanzada el 27 de febrero, y que ha provocado otros errores, por ejemplo, algunos usuarios reportan que después de instalarla sus equipos funcionan mucho más lentos.

Si has tenido problemas una opción es desinstalarla, pero ten en cuenta que el parche fue desarrollado para resolver otros errores por lo que podrías enfrentarte a otras complicaciones en la búsqueda de archivos y la función de imprimir archivos.

A continuación te damos las instrucciones para que desinstales en caso de que lo consideres necesario:

Selecciona el botón de inicio o Búsqueda de escritorio de Windows

Escribe historial de actualizaciones

Selecciona Ver el historial de actualizaciones

En la ventana de diálogo Configuración/Ver historial de actualizaciones, selecciona Desinstalar actualizaciones.

En la ventana de diálogo Actualizaciones instaladas, busca y selecciona KB4535996 y da clic en Desinstalar.

Por último reinicia el dispositivo.