Fanáticos hacen largas filas para recibir el nuevo Nintendo Switch 2

TOKIO (AP) — Clientes ansiosos hicieron largas filas fuera de las tiendas de electrónica en Tokio con horas de anticipación para recoger sus consolas de videojuegos Nintendo Switch 2 que habían ordenado por adelantado.

La tan esperada Switch 2, que se lanza en todo el mundo el jueves, es una actualización de su predecesora de ocho años con nuevas funciones sociales destinadas a atraer a los jugadores al juego en línea. Nintendo cuenta con que la Switch 2 ayude a impulsar sus ventas, que han estado decayendo.

En Estados Unidos, un caótico proceso de apartado por adelantado en abril dejó a algunos fanáticos frustrados después que las consolas se agotaran rápidamente. Aun así, algunos fanáticos entusiastas se alinearon temprano el jueves en minoristas como Target con la esperanza de comprar una unidad.

Edgar Huo, quien estaba en una fila de unas 25 personas afuera de un Target en el barrio de Tribeca en Manhattan, Nueva York, expresó: "Estoy jugándome el todo por el todo aquí". Muchos de los que esperaban a que la tienda abriera habían ordenado en línea, pero unos pocos como Huo esperaban tener la oportunidad de comprar cualquier inventario extra que la tienda tuviera.

En Japón, las nuevas consolas se vendieron a través de un sistema de lotería competitivo que, según Nintendo, recibió alrededor de 2,2 millones de solicitudes.

Fuera del sorteo oficial, algunos minoristas ofrecieron sus propias loterías para apartar los dispositivos por adelantado.

Koji Takahashi fue uno de los que no tuvo éxito en el sorteo oficial, pero fue seleccionado en la segunda ronda de una lotería realizada por un importante minorista de electrónica en Japón.

Fue el primero en la fila esperando afuera de la tienda, llegando cuatro horas antes de su apertura. Esperaba asegurar un suministro limitado de accesorios de Nintendo para comprar junto con su Switch 2 preordenada.

"Me siento muy apenado por aquellos que no tuvieron éxito en la lotería. ¡Pero también tuve un tiempo difícil para llegar hasta aquí, así que espero que me perdonen!", comentó Takahashi.

La nueva consola viene con una pantalla más grande y de mayor resolución que su predecesora, con un poder de procesamiento mejorado, ofreciendo gráficos más fluidos y vívidos. Central en su sistema actualizado está un nuevo botón "C" en su controlador, que lanzará una función "GameChat" que requiere una suscripción al servicio en línea de Nintendo Switch. Permite a los jugadores "comunicarse con amigos y familiares mientras juegan" y les permite compartir su pantalla de juego con otros. Un micrófono incorporado también permitirá chatear con otros jugadores.

Nintendo ha dicho que espera vender 15 millones de consolas Switch 2 para el año fiscal que termina en marzo de 2026.

La compañía ha prometido lanzar software atractivo para la Switch 2 más adelante este año, incluyendo juegos de "The Legend of Zelda", un título de Pokémon y un juego de Kirby, así como ofertas de compañías de software externas.

Nintendo está capitalizando el lanzamiento con la apertura de una tienda en San Francisco y la instalación de entretenimiento Super Nintendo World en Orlando, Florida, ambas programadas para este mes.

El lanzamiento de la Switch 2 llega en un momento incierto para gran parte de la industria de los videojuegos debido a los nuevos aranceles implementados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En Estados Unidos, el precio de lanzamiento base de la Switch 2 es de 449,99 dólares, significativamente más alto que el precio de 299 dólares de la Switch original.

Las órdenes por adelantado en Estados Unidos para la Switch 2 se retrasaron varias semanas para que la compañía pudiera evaluar el impacto potencial de los aranceles.