¿Feminicidas padecen enfermedades mentales?

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el payaso Platanito fuera criticado en redes sociales por hacer un chiste sobre el feminicidio de la joven Debanhi Escobar, encontrada muerta en abril de este año en una cisterna en Nuevo León, el debate ha traído la duda de si los feminicidas padecen o no enfermedades mentales.

Aunque el comediante salió a disculparse, para defenderse de los ataques y reconocer que se equivocó, una usuaria de Twitter abrió debate al exponer que los feminicidas no necesariamente tienen enfermedades mentales, lo que dividió opiniones, puesto que hubo quien afirmó que esto estigmatiza a los hombres y los condiciona.

"De entrada, esto invisibiliza por completo que vivimos en una sociedad patriarcal y machista que da respaldo a acciones violentas. Y, por otra parte, estigmatiza a quienes sí viven con algún tipo de enfermedad mental".

"Pero más allá de eso, y sobre lo que yo quiero ser muy específica y clara, comete el gran error de reconocer que, en nuestra vida diaria, nos topamos con un montón de agresores que no parecen ni malvados ni capaces de lastimar o violentar, pero que sí lo son".

"Estar mentalmente enfermo no libera a los hombres de su misoginia"

Diana Russell, doctora en psicología social, afirma que estar mentalmente enfermo no libera a los hombres de su misoginia o su racismo; hay una falta de consideración de los factores socioculturales que contribuyen a las causas de los actos criminales.

La misma autora enfatiza que los feminicidios y la violencia feminicida son trivializados y despolitizados con el argumento de que los hombres que ejercen dichos actos criminales están trastornados.

Por otro lado, según el Colegio Oficial de la Psicología en Madrid, el feminicidio responde a la presencia de un trastorno mental grave (T2), principalmente con sintomatología psicótica (esquizofrenia, delirante, bipolar).