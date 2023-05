Firman convenio sobre investigación espacial, enfocado a niñas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Los presidentes de las Comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Javier López Casarín, y del Senado de la República, Jorge Carlos Ramírez, y el canciller Marcelo Ebrard firmaron un Convenio de Colaboración entre el Congreso de la Unión y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para promover la participación de las niñas, jóvenes y mujeres en la ciencia.

El objetivo es que los participantes brinden herramientas a las niñas y las mujeres para que se conviertan en participantes de las actividades relacionadas con el espacio exterior y la investigación espacial.

El diputado Javier López Casarín recordó que México participa con tecnología y capital humano en la Misión Internacional Artemisa, liderada por la Nasa y la Agencia Espacial Europea, que tiene el objetivo de regresar a la Luna, en un vuelo espacial encabezado por una mujer, que está programado para 2025.

"Tenemos el talento, tenemos el potencial, tenemos lo que se necesita y hoy estamos demostrando que el ingrediente más importante es la voluntad. Ese primer paso es el diferenciador de soñar en proyectos y en volverlos realidad", enfatizó.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard resaltó la participación de México en proyectos para la investigación del espacio, así como la importancia del trabajo conjunto para fortalecer la participación de las mujeres y niñas mexicanas, no sólo en el ámbito científico sino en todas los esferas de la sociedad.

"Si logramos garantizarle a las mujeres su participación igualitaria, no solo en el desarrollo científico y tecnológico, sino en todo, vamos a hacer que México alcance su grandeza, sin ellas no lo vamos a poder hacer", destacó Ebrard Casaubon.

En el acto participó la astronauta Katya Echazarreta, quien compartió algunos de los retos que tuvo que enfrentar para convertirse en la primera mujer mexicana en ir al espacio, hazaña que realizó en 2022 como parte de la quinta misión tripulada del cohete New Shepard, de la empresa Blue Origin, así como su visión de futuro para México.

"Esta es una oportunidad para toda la nación, para ser diferentes, para ser desarrolladores, para ser ingenieros, para crear tecnología mexicana, que ese satélite, ese cohete, ese traje espacial lleve el sello 'Hecho en México'. Este es el momento para que México finalmente sea reconocido por lo que es", resaltó.

Jorge Carlos Ramírez Marín celebró el interés que suscitó el acto, al que asistieron cerca de doscientos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, representantes de la industria aeroespacial mexicana y empresas líderes en el sector.

"Si tenemos más mujeres estudiando carreras de ciencia y tecnología, créanme, vamos a tener menos pobreza. Y lo que propone este Convenio es ocuparnos integralmente del tema", explicó.