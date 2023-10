¿Fuiste víctima de fuga de datos? Esto debes hacer

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Los ciberdelincuentes generan ataques cada vez más sofisticados por lo que millones de personas en el mundo caen en las estafas. Las grandes empresas tampoco se salvan de un hackeo y las credenciales de sus usuarios podrían estar en riesgo. Sin importar cómo, si fuiste víctima de una fuga de datos vamos a decirte qué tienes que hacer.

Los datos son un activo muy importante. Es un error creer que por ser un usuario común los delincuentes digitales no quieren tu información. Por ello es que siempre es importante estar alerta y contar con tecnología de seguridad en todos los dispositivos en los que se accede a internet.Pero si caíste en la trampa y tu información está expuesta, actúa de inmediato y sigue los siguientes pasos que recomienda la empresa de ciberseguridad Kaspersky.Ya sea por un error tuyo o por una fuga masiva de alguna plataforma, si crees que tus datos han sido vulnerados en internet sigue estos pasos:- Cambia tu contraseña lo antes posible. En caso de una violación de datos es esencial cambiar tu contraseña y considerar todos los demás sitios donde usas la misma clave. Para mayor seguridad se recomienda utilizar un administrador de contraseñas confiable.- Mantente atento a posibles estafas o casos de phishing. Por lo general, los servicios que son conscientes notificarán a sus usuarios por correo electrónico si hay una fuga importante de datos. Sin embargo, ten cuidado con los intentos de phishing, ya que podrías recibir por mail un enlace que solicite el cambio de tu contraseña y te redirigirá a una página maliciosa donde podrías perder más información sensible. Lo mejor es acceder directamente al sitio web del servicio y actualizar tú mismo la contraseña.- Escoge responsablemente a tus proveedores. Si estás considerando usar un servicio en línea, por ejemplo, una VPN, es importante tomarte el tiempo para leer acerca del proveedor. Investiga los conocimientos y la experiencia de la empresa y, si es posible, busca reseñas de sus servicios ofrecidas por organizaciones independientes acreditadas como AV-Test, que brindan un análisis completo.- No olvides la autenticación de dos pasos. Para proteger tu cuenta contra el acceso no autorizado, se recomienda configurar la autenticación de dos factores. De esta manera, además de tu contraseña, deberás proporcionar una confirmación por SMS, por correo electrónico o un biométrico. Y evita tomar en tu teléfono capturas de pantalla de estos códigos, ya que existe el riesgo de que los atacantes puedan acceder a esa información.- Bloquea y vuelve a emitir tu tarjeta bancaria, si es necesario. Si tus datos de pago fueron almacenados por un servicio que experimentó una violación de datos lo mejor es bloquear tu tarjeta para mayor seguridad. Aunque, para protegerte aún más, es mejor no almacenar ninguna información de pagos.- En caso de que ya no planees usar un servicio cuyos datos se hayan filtrado, no solo elimines tu cuenta, solicita la eliminación completa de toda tu información, esto incluye los datos técnicos que el sitio haya recopilado sobre ti. Para ello, ponte en contacto con la plataforma.- Comparte el mínimo esencial de tu información personal en línea. Las fugas masivas de servicios son frecuentes, por ello, es importante comprender que minimizar la información proporcionada a un servicio puede reducir el daño. Al registrarte, si el servicio no lo requiere, evita indicar tu nombre real y domicilio.- Si robaron tu cuenta, es importante que te comuniques con la asistencia técnica de inmediato y guardes las capturas de pantalla que puedan confirmar la intrusión.- Para mitigar los posibles riesgos de fugas de datos en el futuro, es esencial utilizar una VPN en todo momento. Si lo haces, ocultarás tu huella digital al proporcionar una dirección IP de otro país.