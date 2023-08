¿Funciona tomar refresco de cola cuando se baja la presión arterial?

A-AA+

Es probable que hayas escuchado que tomar coca es un buen remedio para cuando se baja la presión arterial, es por eso que hemos investigado si es realmente útil este popular "remedio casero".

¿Por qué se baja la presión?

Según Lancet y MedlinePlus, la presión arterial es la fuerza con la que nuestra sangre es empujada hacia las paredes de las arterias.

Ahora, ¿por qué ocurren los bajones de presión? MayoClinc afirma que las causas pueden ser muchas, tanto la posición de nuestro cuerpo, la hora del día, el embarazo, nuestra respiración, si tomamos algún medicamento o bebidas y alimentos que nos predisponga a que nuestra presión baje.

Algunas enfermedades como problemas en el corazón, infecciones graves, pérdida de sangre, reacciones alérgicas graves, problemas hormonales o desnutrición.

La presión arterial baja se suele describir cuando estás abajo de 90/60. Pero hay personas para las cuales tener presión baja no es un problema y hay otras para las cuales puede poner en riesgo su vida.

¿Qué síntomas causa la presión baja?

Como escribimos anteriormente, hay gente que no tiene problema o no presenta ningún síntoma, pero para otros pueden experimentar visión borrosa, mareos, dificultad para concentrarse, vómito y desmayos.

Y es en estas situaciones en las que solemos buscar auxilio en forma de remedio rápido para "quitarnos" esto, y como la persona que sufre de este mal no suele tener la mente clara o la capacidad física de hacerlo, son quienes nos acompañan los que acuden a nuestra ayuda para darnos remedios o auxilios.

¿Ayuda la Coca Cola cuando se baja nuestra presión?

La respuesta tiene varias vertientes que debemos esclarecer primero preguntándonos ¿bajo mi presión por un problema psicológico? ¿Cardíaco? ¿Hormonal? ¿Baja glucosa?

Claro que para una persona común saber esto es muy difícil, entonces debe saber cómo actuar de manera correcta cuando una persona sufre un bajón de presión o desmayo cuando no conoce la causa subyacente, te contamos lo que indican expertos en MayoClinic:

Primero se debe recostar a la persona lo más rápido posible

Subir un poco sus pies, ya sea sosteniéndolos o con almohadas

Si tiene ropa apretada como botas o chaquetas, quitarlas

Si sufrió un bajón de presión por insolación, llevarlo a un lugar con sombra y fresco

Si la persona está consciente y puede ingerir algo, se puede dar agua fresca, jugo o bebida azucarada

Entonces la respuesta es sí, funciona darle Coca Cola o alguna otra bebida rica en azúcares, a alguien que sufrió un bajón de presión si es que es causado por hipoglucemia (glucosa baja), ya que ayuda a que los niveles de glucosa en sangre se regulen. En otros casos lo más importante es recostar a la persona y llevarla al médico lo antes posible.

¿Se puede prevenir la presión baja?

Más importante que el tratamiento es la prevención, es algo a lo que debemos acostumbrarnos y tener en cuenta siempre, que más vale la medicina preventiva que el tratamiento médico.

Como nos recomiendan los cardiólogos en el BJC (The British Journal of Cardiology), se pueden hacer varias cosas para prevenir bajones de presión, te las contamos:

Mantenernos hidratados y bien alimentados

Hacer ejercicio con regularidad

No beber alcohol

No consumir drogas

Evitar permanecer de pie mucho tiempo

Incorporarse lentamente después de estar mucho tiempo sentados o acostados

Comer porciones pequeñas y bajas de carbohidratos

Un bajón de presión no significa inmediatamente que haya una enfermedad grave subyacente, pero siempre es importante acudir a tu médico si te ocurre esto a ti o alguien cercano para conocer la causa y, desde ese punto, saber cómo actuar y prevenir que vuelva a ocurrir. Hay que recordar siempre que la salud es algo que debemos mantener y no intentar recuperar.