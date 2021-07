Google busca startups para capacitarlas

En las crisis se pueden encontrar grandes oportunidades. Las nuevas empresas están en un buen momento para resolver las necesidades de los consumidores mientras ayudan a reactivar la economía. Pero, dado que para triunfar en un mundo globalizado es indispensable el uso herramientas digitales, Google ha lanzado en México un programa que está buscando startups con potencial para capacitarlas y lograr que sus negocios tengan éxito.

A través de su iniciativa Google for Startups Accelerator Mexico, la compañía apoyará a startups en Hispanoamérica que tengan una mentalidad global y cuyo enfoque esté orientado a en el uso de Inteligencia Artificial (IA) o Machine Learning (ML).

Todas las startups aceptadas recibirán tutoría y apoyo por parte de la red global de mentores de Google no solo en IA y ML, sino en Cloud, UX, Android y Google Play, Web, Estrategia de productos y Marketing.

"Google for Startups Accelerator para América Latina es un programa de tres meses centrado en las nuevas empresas de tecnología Seed to Series, dirigido conjuntamente por Google Developers y Centraal. Los participantes obtienen acceso a lo mejor de Google, su gente, su red y tecnologías avanzadas, para ayudar a crear mejores productos", explica la compañía en su portal.

Entre los beneficios que reciben las empresas seleccionadas están: tres meses de asistencia; tutoría de más de 20 equipos de Google; capacitación en diseño, marketing y liderazgo; apoyo estratégico; soporte en estrategia de empresa y producto; acceso anticipado a nuevas herramientas de Google; acercamiento con la red de expertos de la industria de Google; capacitación práctica en herramientas de Google para emprendedores y sus equipos de trabajo.

--Capacitación para todos

Si bien solo se seleccionan algunas empresas para acceder a todos los beneficios de Startups Accelerator, a través de Startup School, los emprendedores y sus equipos de trabajo, tienen la oportunidad de obtener capacitación sobre las herramientas de Google que pueden apoyar el crecimiento de las nuevas empresas.

A lo largo de 11 clases en vivo, con duración de 1.5 horas cada una, y distribuidas en módulos de contenido durante seis semanas, los participantes tendrán acceso a contenidos prácticos y exclusivos sobre herramientas y estrategias que pueden ayudarlos en el desarrollo de sus startups, aseguró Google.

Para registrarse a estas clases es necesario llenar el formulario con información sobre la startup. Posteriormente se enviará la confirmación vía correo electrónico, y entonces hay que inscribirse a las sesiones.

Entre los temas que abordarán las próximas capacitaciones están: Google Ads, Search, Google Display, Cómo anunciarse en YouTube, Analytics, Cloud, Tag Manager y Data Studio.

Algunos casos de éxito

En la edición de verano 2020 del Google for Startups Accelerator LATAM, que se llevó a cabo totalmente de manera virtual, la compañía eligió a 12 startups latinoamericanas para apoyarlas en su desarrollo.

El programa recibió más de 230 solicitudes, se quedó con solo una decena de empresas que se destacaron por su talento y su habilidad para crear soluciones de talla global a problemas presentes en la región.

Las compañías pertenecen a segmentos de mercado como retail, educación, banca y finanzas, servicios profesionales (recursos humanos), y salud y biotecnología. De México las startups que participaron fueron: Canasta Rosa, una plataforma para que las personas puedan compartir y vender sus creaciones, servicios y contenidos, y para que los compradores puedan descubrir y conocer esas creaciones; Collective Academy, ofrece programas de maestría y educación corporativa con el objetivo de que los estudiantes realmente se preparen para el futuro; Listopro, ayuda a las compañías mexicanas a atraer y contratar el talento más competitivo y difícil de conseguir, de la manera más rápida posible; Moons, ofrece tratamientos de ortodoncia usando tecnología de impresión 3D a un precio asequible; Smart Lending, un servicio financiero que tiene como objetivo hacer que obtener una hipoteca sea tan fácil como conseguir una tarjeta de crédito.