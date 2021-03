Google conmemora el Día Internacional de la Mujer con doodle

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en que se reconoce el esfuerzo de aquellas que han luchado por la equidad, los derechos y el reconocimiento del género femenino en todos los ámbitos. Pero también un día para reflexionar sobre el camino que falta por recorrer y las acciones necesarias para lograr un mundo más justo. Google se une a este esfuerzo a través de su Impact Challenge para Mujeres y Niñas y su doodle de hoy.

A través de su blog la compañía explicó que "el Doodle anual del Día Internacional de la Mujer de hoy recorre una serie de acontecimientos en la historia de la mujer, destacando a las pioneras que han desafiado el status quo y allanado el camino en educación, derechos civiles, ciencia, arte y mucho más".

El día de hoy cuando abras el buscador de Google, en lugar de las coloridas letras, verás una imagen de unas manos arriba que representan a aquellos que han abierto las puertas a generaciones de mujeres. Y, si le das clic, comenzará a reproducirse un video que rinde homenaje a las pioneras en diversos ámbitos, quienes participan en innovadoras industrias, aquellas que han recibido un reconocimiento o lucharon por un derecho.

La compañía destacó que el año pasado, como nunca antes, el mundo buscó a "la primera mujer" en diversas áreas, desde la primera mujer astronauta hasta la primera mujer en escalar el Monte Everest. En ese sentido invitó a celebrar a las mujeres que han logrado primicias históricas, a quienes han seguido sus pasos o han tenido un importante impacto en la historia y la cultura a través del buscador o de Google Arts & Culture.

"Sufragistas, académicas, medallistas de oro, emprendedoras y más: el Doodle de hoy rinde homenaje a las mujeres de todo el mundo que superaron los obstáculos de su tiempo para crear un legado duradero. Estas primicias se apoyan en los hombros de innumerables personas: las mujeres que sentaron las bases, en el pasado, para que las puertas de hoy se abran finalmente y se rompan los techos de vidrio. En honor a las pioneras del pasado, presente y futuro: ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!", señala Google.

La inspiración detrás del Doodle

Para esta ocasión hay que destacar que Google decidió mostrar su Doodle en todo el mundo, usualmente solo elige algunas regiones pero, siendo una conmemoración internacional, todo aquel que entre al buscador hoy verá el diseño de Helene Leroux quien ya ha creado otras imágenes para Google en el pasado y también ha ilustrado libros.

Con la intención de que más personas conozcan el simbolismo detrás del video y la imagen que podemos ver, Google nos compartió la historia detrás de la realización de este Doodle y le preguntó a Leroux ¿por qué este Día Internacional de la Mujer (DIM) es significativo para ella? "El DIM siempre ha sido un gran momento para reflexionar sobre todo lo que las mujeres han hecho en el pasado y la influencia que se mantiene hasta el día de hoy. He tenido la suerte de estar en este equipo y he tenido la oportunidad de investigar y descubrir mucho de lo que han logrado las mujeres. ¡Celebrarlos en todo el mundo, en tantos campos diferentes, es increíblemente inspirador!", dijo.

La ilustradora también señaló que se inspiró en el tema "Las mujeres primero": "me resonó especialmente. Mi bisabuela (con quien recuerdo dibujar cuando era niña) era una artista increíble, pero nunca se le permitió dedicarse al arte profesionalmente. Con el tiempo, me convertí en la primera mujer de mi familia en realizar estudios de arte y crear una profesión a partir del dibujo. ¡Ojalá hubiera tenido la misma oportunidad en ese entonces! De hecho, me colé en una toma de mi profesión como animador en el video. Cuando comencé, era un campo dominado por hombres, y me enorgullece ver a tantas mujeres animadoras y directoras ahora".

Google también la cuestionó sobre sus sentimientos cuando le propusieron crear el Doodle de hoy. "Quería encontrar una manera de representar una gama diversa de logros de las mujeres a nivel mundial, al mismo tiempo que aumentaba la curiosidad sobre quiénes fueron las 'primeras' específicas. ¡Así que ese fue todo un desafío! Eventualmente me di cuenta de que las manos de cerca que destacan a las mujeres en sus diferentes campos a lo largo del tiempo serían una excelente manera de rendir homenaje. Ojalá pudiera tener tiempo para dibujar aún más".

Añadió que optó por un diseño de manos en primer plano porque en las películas, tanto de acción en vivo como de animación, este efecto siempre se siente como una acción importante. "Así que quería usar esa idea y replicar ese sentimiento".

Finalmente dijo que espera que el Doodle inspire a las mujeres a perseguir lo que quieren en la vida, seguir luchando por sus derechos y transmitir el mensaje a las generaciones futuras. "Hay cada vez más campos y oportunidades para todas; las mujeres deben sentirse empoderadas para perseguir lo que les apasiona".